Patronato pide respeto e investiga quienes rayaron construcción

Los del patronato señalaron “es un vergüenza que jóvenes no respeten lo que con tanto trabajo nos ha costado construir, pero que a base de resultados hemos logrado y que la construcción ya esta casi por concluirse, y también se estarán previendo que comiencen los trabajos de la remodelación de la iglesia principal”. Agregaron “estamos investigando con los planteles de secundaria y bachillerato el nombre que aparece en lo que rayaron en la iglesia, y dar con quien hizo la maldad, repare los daños causados, además que la situación le sirva no solo a la persona que resulte responsable, sino también para los demás que pretendan hacer lo mismo”. Afirmaron “no estaremos tranquilos hasta dar con los responsables y hacer que reparen sus travesuras o vandalismo pero que lo reparen, a las personas que han colaborado para hacer posible la construcción nos ha costado mucho trabajo y unos jóvenes sin educación ni respeto no nos van a echar a perder los avances que se tienen”. Finalizaron “nuestra molestia principal es que muchachos sin educación no respeten la casa de Dios, somos muchas las personas que buscamos tener una mejor imagen para las misas, y todo lo que se haga, pero a quien se sorprenda rayando con aerosol o con lo que sea será puesto a disposición de la policía municipal”.