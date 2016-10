Comerciantes llegaron a acuerdos con Ayuntamiento

Sotero Hernández, taquero de Escuatitla, vendedor desde hace varios años en el jardín, al igual que varios vendedores más, los hicieron que se ubicaran en la orilla del jardín en la entrada al primer cuadro, por lo cual todos quedaron un tanto conformes, ya que al menos esperan tener una venta considerable, aunque los espacios están muy reducidos. Explicaron “tenemos ya varios años que nos quedamos en esta zona pero eran menos taqueros, menos comerciantes y por tanto tal vez mayor venta, ahora hay más oferta, quizás no sea la misma demanda, pero todo se espera que sea bueno para estas fiestas de xantolo y fiestas patronales, ya que estaremos aquí todos juntos, pero no revueltos. Enfatizó “esperamos se respeten los lugares y no que a la hora de la hora siempre si nos vayan a cambiar, porque la verdad al lugar que pretendían llevarnos no nos iban a ver y por tanto no íbamos a tener ventas”.