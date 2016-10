“Chente” Argüelles amenaza con quitar predio a médicos tradicionales Presidenta del Comité de la Casa de los Médicos Tradicionales, acudió al Ayuntamiento Municipal, para solicitar la regularización del predio antes de que sean despojados del mismo, ya que aseguró que dicha casa ha servido para atender a muchas personas que en la actualidad son profesionistas. Tampacán, S.L.P- Médicos tradicionales de la localidad de Huexco, solicitan el apoyo con el fin de poder realizar la regularización de terreno, en el cual han tenido desde muchos años, donde se encuentra la “Casa del médico Tradicional”, donde atienden la salud de la población. HUASTECA POTOSINA | Tampacán 0 Comentarios Comité de Médicos Tradicionales, piden la intervención del jurídico por el despojo de propiedad, que quiere realizar el ex alcalde, Inocente Argüelles. Parte del comité de médicos tradicionales, acudieron a la Presidencia Municipal, con el fin de poder ser apoyados para la regularización de sus escrituras, señalando que el ex propietario y ex Presidente Municipal, Inocente Bezanilla Argüelles en la actualidad, los quiere despojar de sus terrenos, los cuales durante años han sido de estas personas, quienes apoyan a la salud de la población. Dicho comité cuenta con recibos en el cual confirma que efectivamente se realizó la compra de este espacio que ha ayudado a la población. Cirila Escudero, Presidenta del Comité de Médicos Tradicionales, en compañía de tres personas más acudieron a la alcaldía para solicitar el apoyo de las autoridades municipales, para que se regularice la papelería y evitar un conflicto derivado a que aún existen comprobantes de que se realizó la compra del espacio que solo ha sido para la medicina tradicional, como lo son nuestras plantas de la Huasteca. Manifestó, “no entendemos porque después de tanto tiempo nos quieren quitar nuestra casa de médicos tradicionales, donde realizamos solo nuestro trabajo, como partera se he atendido a muchas personas que hoy sus hijos son unos profesionistas, solo apoyamos a tener una buena sociedad, solicitando que el alcalde nos pueda apoyar en esta regularización y que el ex alcalde, Inocente Bezanilla Argüelles deje de insistir en dejarnos sin nuestra propiedad, la cual la acredita ante los pagos que se realizaron”. Por otro lado, dijo que la solicitud fue firmada de recibido por el Secretario de Ayuntamiento, Anatolio Hernández Quezada, quien afirmó que se estarán realizando los trámites para poder apoyar a los médicos tradicionales, quienes siempre han apoyado a la población con sus conocimientos en plantas, contando con el jurídico que dará inicio a los tramites para que todo se realice con legalidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vigilarán quema de explosivos durante festejos de Xantolo: PC Menores deben tener sus primeras vacunas Incrementa interés de población para prevención de enfermedades Los días 30 y 31 el ayuntamiento celebrará las festividades de Xantolo COBACH 12 obtuvo el 1° y 2° lugar en eliminatoria regional