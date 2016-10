Taxistas siguen sin definir representante ante Consejo Municipal del Transporte Aplazaron por más de un mes la reunión y siguen sin ponerse de acuerdo. Tancanhuitz, S.L.P.- A pesar de que se abriera la convocatoria de manera interna entre los taxistas, hasta el momento no se cuenta con un líder electo por los mismos, por lo cual no pueden ser representados legalmente ante el consejo de transporte. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Taxistas sin definir a representante. Esto trascendió tras la reunión que se tuvo del Consejo de Transporte en el presente mes y en el cual se había pedido por parte del Secretario Ejecutivo y del mismo Consejo, que se contara con un representante electo de manera democrática por parte de los taxistas, para que éste los pudiera representar ante el Consejo de Transporte, ya que el que fungía como tal ya contaba con varios años al frente y no había sido electo como lo fue Francisco Chavira Luna. Sin embargo a pesar de que la asamblea se aplazó durante más de un mes, los transportistas siguen sin definir quien los representará y a pesar de que acudieron dos de ellos a la asamblea, estos no cuentan con voz y voto hasta que se cuente con un acta de asamblea de los conductores, que valide la elección. Cabe mencionar que esto se ha pospuesto ya que ninguno de los concesionarios quiere representar al gremio por diferentes circunstancias, entre ellas, la pérdida de tiempo y la inseguridad, sin embargo tendrán que tomar una determinación si quieren ser tomados en cuenta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Desabasto en gasolineras es por falta de organización Comparsas y altares en día de muertos Inician campaña sobre Derechos Humanos “Con la Reforma mayor apoyo para instituciones esperan docentes”: JAG Alcalde inauguró calle en Tuzantla