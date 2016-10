No hay despojo en El Pañhú: Encarnación Ortiz “Me sorprende que Isidro Pedraza no tenga conocimiento de un asunto tan delicado, si es por desconocimiento más grave aún”. Ixmiquilpan, Hgo.- Encarnación Ortiz Ramírez, secretario estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y quien fuera señalado por el ciudadano Olegario Uribe, como presunto autor de un despojo en Cañada Chica, se deslindó del hecho, con documento en la mano aclaró que es un asunto juzgado presentando el juicio agrario y le acompañaron el presidentes de bienes comunales, Eloy García Bautista con su comité que avalaron el dicho. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios El presidente del comisariado y sus compañeros avalaron las palabras de Encarnación Ortiz. Referente a la nota del pasado 17 del mes en curso, pero que habría tenido de una nota anticipada del día 10 del mismo mes, en donde el senador Isidro Pedraza anunciaba varios problemas de despojo en Ixmiquilpan, señalando a Cañada Chica el nombre del entrevistado “Nuestro interés como núcleo agrario Maguey Blanco, es dar a conocer que no existe tal despojo y nunca existió. Lo vamos a probar con una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) que es la máxima instancia, no hay otra” indicó. Presentando una copia certificada del TUA que se dio el 14 de enero del año 2009 dijo, “expediente 484-2006-14, poblado Maguey, distrito Ixmiquilpan, demandó exclusión de pequeña propiedad que no pudo justificar, fue demandada la asamblea general de Maguey Blanco. El tribunal admite la demanda el 5 de julio del 2006, inicia el juicio. El demandante Francisco Uribe Martínez fue afectado por el decreto presidencial del 6 de enero de 1992. Donde se estableció como núcleos agrarios y dejando a salvo las pequeñas propiedades, estableciendo cinco años de gracia para el reclamo del reconocimiento de la pequeña propiedad. Situación que no hizo el demandante, por lo que se quedó en indefensión total, al pasar la tierra en su totalidad a ser núcleo comunal”. El predio en la demanda se denomina El Pañhu, que efectivamente quedó excluida de las 1600 hectáreas sin embargo nadie hizo valer su derecho de demostrar que es propiedad, por lo que prescribió los cinco años contemplados de ley para el reclamo y la solicitud de reconocimiento de los comuneros tuvo efecto legal. Los propietarios de pequeñas propiedades debieron asistir al anterior departamento de asuntos agrarios para dichos reclamos, dentro del plazo de cinco años, la omisión de la familia demandante de no hacer los reclamos ante la autoridad correspondiente generó que se diera por hecho de que no había pequeña propiedad. Reconoce había la posesión de la familia, pero no tenían derecho legal del predio, lo que resolvió el TUA “que si el demandante no ejerció su derecho del reclamo de la pequeña propiedad que le otorgaba el reconocimiento legal, resulta que ya no tienen ningún derecho para el ejercicio de la misma por haber quedado prescrita desde el año 1963”. “Al resultar dada la prescripción no ha lugar a realizar el estudio de fondo que intentó el demandante, del análisis emitidas por las partes, debiéndose absolverse a la demandada de todas y cada una de las prestaciones emitidas en su contra” y declara improcedente la demanda. Se absuelve a la asamblea general de comuneros de maguey Blanco de todas y cada una de las prestaciones” señala. Encarnación Ortiz se dice sorprendido que el senador, Isidro Pedraza ande desempolvado temas que no son nuevos, pero mayor era la sorpresa que desconozca los temas agrarios. Dijo ya fue demostrado ante las instancias el delito de despojo, “este resolutivo sellado por el TUA federal demostramos que el asunto está concluido”. “Me sorprende que isidro no tenga conocimiento de un asunto tan delicado, si es por desconocimiento más grave aún. No estoy de acuerdo con esa información del senador, pareciera que su pretensión es perjudicar la figura de un actor político que se ha conducido con honestidad y congruencia; Puedo caminar por todo el estado tranquilamente, mi lucha ha sido a favor de la gente, nunca para amasar propiedades o fortuna, y sí le puedo decir en su cara que ha sido un Mercenario. Si bien es cierto es nuestro senador, que no se lo merecía, porque su actuación no ha sido congruente”. Acusó, “que en los procesos electorales ha transado, ha vendido y cuando habla de la preocupación de su equipo, una compañera encarcelada, es mentira, él la entregó a las instancias judiciales, tras una mesa de trabajo, por qué cuatro años después dice le preocupa”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Infunden pánico en las escuelas: supervisor escolar Alertan por presunta Presencia de roba chicos CRIR a reforzar difusión para erradicar la violencia Instalarán tianguis por día de muertos en Ixmiquilpan ¡Alertan, no hay legalizaciones!