Alertan por presunta Presencia de roba chicos El llamado se extendió a diversas instituciones educativas, lo que ha originado pánico principalmente entre los padres de familia, únicamente se sabe que ya han sido ubicados en la zona centro de esta ciudad, como en los barrios de El Fitzhi y San Nicolás. Ixmiquilpan, Hgo.- Mediante redes sociales, diversos usuarios han comenzado a difundir imágenes de cuatro personas del género masculino, quienes señalaron que dichos hombres merodean las escuelas de la región para supuestamente sustraer a los menores. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Mediante redes sociales se han dado a conocer a varias personas que supuestamente merodean en las escuelas del municipio. Usuarios de la red social Facebook, realizaron diversas publicaciones junto con la imagen de los presuntos maleantes en donde aseveran han sido visualizados en diversas escuelas, tanto de la zona centro de este municipio como en barrios colindantes. "Alertas estos hombres son los ke andan en las escuelas y las calles robando niños esto paso en petatlan pero se cree ke aki en lazaro cardenas también se eencuentren ase unops días una niña le fue arrebatada de su madre aki enlazaro les comparto estas fotos de ellos x si anden aki wn la ciudad (sic.)", así lo publicó una usuaria de dicha red social Abigail C. V., seguido de las fotografías de los sospechosos. Cabe mencionar, que hasta el momento se desconoce si quienes han visto a estas personas ya realizaron su reporte correspondiente ante la Secretaría de Seguridad Pública tanto Municipal como Estatal, así como también en la Agencia del Ministerio Público; sin embargo, la alerta ya se extendió a diversas instituciones educativas lo que de cierta forma han originado pánico principalmente entre los padres de familia, únicamente se sabe que ya han sido ubicados en la zona centro de esta ciudad, como en los barrios de El Fitzhi y San Nicolás.