Infunden pánico en las escuelas: supervisor escolar Ixmiquilpan, Hgo.- Debido a los focos rojos por declaraciones de usuarios de redes sociales y padres de familia de algunas escuelas han generado en torno a unas personas a bordo de vehículos particulares que estaban tomando fotos a los niños con la supuesta intención de "robárselos", el coordinador de la zona 078, Indalecio Salas Crisóstomo, hizo una invitación a los usuarios de redes a no infundir miedo en la sociedad y a usar con responsabilidad la tecnología; además de hacer la denuncia a las autoridades correspondientes. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios El Supervisor Escolar, Indalecio Salas, desestimó las alertas que manejan los padres de familia. "Lo que sé es por medio de redes sociales, sin embargo yo no puedo hacer caso a algo que suben en redes sociales porque si nos damos cuenta luego en estos medios circulan situaciones que no están corroboradas y en lugar de ayudar, infunden pánico… creo que aquí lo inmediato son los de Seguridad Pública, porque mientras no tengamos la información precisa, no podemos empezar a trabajar en base a un rumor." Dijo que en las escuelas, todos los directores y los padres de familia tienen conocimiento de las medidas de seguridad que se toman con los alumnos dentro de las instalaciones y a la hora de salida; también hizo mención de que no se le permitiría el acceso a ninguna persona ajena a la institución si no se identificaba, y se les hacia la recomendación a los padres de familia a asistir por sus hijos a la escuela. De acuerdo con él, hasta el momento ni los padres de familia ni los directores de las instituciones se han acercado a la supervisión a comentar algo del asunto. "El hecho de la seguridad de los niños nosotros lo hemos trabajado desde el inicio del curso escolar hasta finalizarlo, con los directivos, los maestros y los padres de familia con los comités, generalmente en las escuelas que respectan a la zona, los padres de familia van por los menores, otra de las medidas es que no puede entrar cualquier persona si no se identifica. En el caso de los padres de familia, ellos saben en qué horario se pueden presentar y se les puede permitir la entrada o nada más en el portón, además siempre a la salida hay maestros, maestras que están pendientes en este sentido… Nosotros hacemos lo propio, de acuerdo con las orientaciones que nos da la SEP y la SSP." Invitó a las personas que hacen estas declaraciones a dar aviso formal a las autoridades sobre acciones y actitudes sospechosas de personas ajenas a las escuelas y de personas que se encuentran en los alrededores, porque las denuncias en redes sociales no siempre son verídicas y en muchas ocasiones en lugar de ayudar, afectan o entorpecen las investigaciones. "Puedo decir que la tecnología es muy buena, pero yo diría que hay que usarla con responsabilidad, no digo que este mal lo que se hace, pero si yo sé que de lo que voy a publicar hay certeza, además de publicarlo, yo tengo que ir con la autoridad a hacer la denuncia; si no hay denuncia, nosotros podemos estar publicando y publicando, pero la autoridad no va a hacer nada y a nosotros nos interesa que ellos tengan conocimiento para que nos puedan brindar un mejor servicio y lo hagan de manera eficiente. Ay que ayudarnos, si vemos este tipo de cosas o si hay ciertas sospechas: Hay que denunciar, o bien hay que acercarnos con el director de la escuela. ¿Para qué? Para que en función a eso ahora sí; que la autoridad nos notifique Seguridad Pública Municipal a las escuelas o a las zonas escolares que tengamos cuidado a la hora de entrar o salir". Sin embargo, contrario a las declaraciones del supervisor Indalecio Salas, padres de familia siguen haciendo llegar la información a través de redes sociales, con carteles pegados en las afueras de las instituciones educativas y por vía whatsapp, con la finalidad de proteger la integridad de sus hijos y de alertar a los padres de familia sobre los supuestos secuestradores que se encuentran rondando por las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de la zona.