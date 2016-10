Por crisis sólo acuden 14 jarreros de 20 que asistían en Xantolo

Juan Medina Celestino, representante de los jarreros de Michoacán expreso “en este año llegamos un poco tarde debido a que la situación económica cada año empeora para nosotros, ya que el precio de la gasolina aumenta, en este año solo asistimos 14 personas de ser 20, derivado a que pocos tenemos las posibilidades para trasladarnos, además de que no se cuenta con el apoyo de mejores espacios ya que nuestros productos peligran y con ello disminuyen las ganancias, nuestros compañeros Michoacanos decidieron no acudir en este año a Tamazunchale por lo anterior comentado y ahora los 14 que estamos solo pedimos mejores espacios y apoyo con agua, ya que pagamos los espacios que ocupamos”. Indicó “además en nuestra llegada nos topamos con que ahora tenemos que pagar desde el primer día que llegamos y eso nos afecta, ya que no nos dejan exponer nuestro producto y sacar algo de ganancias, para poder realizar el pago de nuestro espacio, pero aun con las crisis que realmente todos tenemos seguiremos acudiendo al municipio, ya que somos parte de una tradición y preservar nuestra cultura”. Por otro lado dijo “hace dos años se ha visto que los trabajos no han sido los mismos han bajado nuestras ganancias en nuestras artesanías, esperamos que la población que llegue a las festividades de Xantolo acuda a la plazoleta de Guadalupe donde siempre nos instalamos para que nos apoyen en la compra de un producto artesanal”.