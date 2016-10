Ganaderos huastecos no usan Clembuterol para no contaminar la carne Tras la detección de varias toneladas de carne contaminada con clembuterol en rastros de la capital potosina, mismos que terminaron clausurados; a decir de ganaderos huastecos la carne que se produce en la región está libre de este componente por lo que la ciudadanía puede estar tranquila. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Ganaderos huastecos señalan que el ganado de la región está libre de clembuterol. Lo anterior fue informado por el ex presidente de la Unión Ganadera Regional, Angel de la Vega, quien dijo están enterados de lo que pasó en la capital y urgió a las autoridades a tomar cartas en el asunto para detectar de dónde provenía este ganado, aunque lo más probable es que sea de reses procedentes de otros estados y que sólo fueron traídas para matanza. Agregó que en la huasteca los ganaderos no aplican esta sustancia para la engorda, además de que los rastros que se tienen cuentan con las inspecciones correspondientes, “tenemos dos rastros TIF de empresas particulares que son inspeccionados de manera continua y de donde se exporta carne a diferentes países, por lo cual deben de pasar por normas del gobierno Federal, Estatal y con normas internacionales, yo creo que aquí en la Huasteca en los rastros TIF que tenemos y los rastros municipales no tenemos clembuterol y para las engordas de ganado no se usa esta sustancia, estoy seguro de eso porque lo viví muchos años”, indicó. De la Vega señaló que en la capital fueron detectadas alrededor de 4 toneladas de carne contaminada, pero las autoridades correspondientes ya tomaron cartas en el asunto. Dijo que en la huasteca lo que se mantiene es la presencia de brucelosis, pero el índice está muy por debajo del que presentan otros estados, esto sin contar los falsos positivos que se dan de esta enfermedad que afecta también al ganado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ejidatarios se manifiestan frente a juzgado y exigen liberación de comisariado La PF opera grupo anti asaltos en colindancias con Tamaulipas Realizan sesión del Consejo Estatal de Seguridad Alerta por falsa regularización de vehículos extranjeros: UCD Eligieron a Raquel Cárdenas como delegada de MORENA