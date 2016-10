Alerta por falsa regularización de vehículos extranjeros: UCD

Detalló que se han detectado varios casos en municipios como San Vicente, Tanquián y Tamasopo en donde una persona de nombre Miguel Morales, ofrece a los propietarios de autos americanos la legalización de sus unidades a cambio de un cobro que puede ir de los 14 a los 18 mil pesos. Explicó que la forma en cómo actúan es que dicha persona compra una factura en blanco, la llena con la información del vehículo de procedencia extranjera y posteriormente acude a la Secretaría de Finanzas de Veracruz en donde le otorgan placas de aquel estado. Sin embargo, alertó que eso no es legal ya que no realiza el procedimiento de pedimento de exportación y que en caso de que Policías Federales lo detecten decomisarán el vehículo y lo pondrán a disposición del Agente del Ministerio Público, e iniciarán un proceso por el delito equiparable al contrabando, así como un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. “Alertamos a los poseedores de vehículos extranjeros que ya hayan hecho eso que lo denuncien para que no sigan engañando a más personas con esta falsa regularización, ya que cuando haya un proceso de regularización real se podrá hacer en cualquier zona del estado y no ir a otro estado” finalizó.