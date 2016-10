Apreciaciones Las acciones que se encuentra emprendiendo el ayuntamiento de Aquismón en contra del alcoholismo, hasta cierto punto han sido criticadas, sobre todo por quienes consumen este tipo de productos y por los que ante el consumo del mismo generan violencia familiar en su entorno, por lo cual fueron los mismos regidores quienes propusieron a la alcaldesa Yolanda Josefina Cepeda Echavarría que se reforzaran las estrategias de combate con la venta clandestina de aguardiente, siendo la pionera de dicha propuesta la regidora Esperanza Cedillo Trejo, la cual fue invitada a ser parte de este refuerzo de estrategias para que iniciara con campañas de combate, lo cual sin embargo no dejó de ser criticable por parte de algunos de los presentes ya que la regidora, comentan, vende ese producto también. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En este mismo sentido quien reconoció el trabajo que la administración ha realizado hasta el momento en el tema, es el regidor Cuahutémoc Balderas al señalar que en la zona Tamapatz se han visto los trabajos que la dirección de seguridad pública municipal, la dirección de comercio y la misma secretaría de gobernación han realizado. Sin embargo aun cuando los tiempos de política se encuentran a un año de iniciar, el día de ayer gran molestia causó a la presidenta que vecinos del lugar les informaran que se había dado un cambio de sede del evento porque el particular en donde se daría el arranque formal de la construcción de dormitorios había sido amenazado por militantes de oposición de alguna manera, por lo cual el evento tuvo que cambiarse de última hora y además estuvo a punto de llevarse a cabo sin sonido ya que no se facilitó que se tomara la luz eléctrica del centro de salud del lugar porque este había sido construido por la administración pasada, supuestamente. En Tancanhuitz a pesar de que algunas obras se encuentran recién iniciadas se asegura que estas quedaran concluidas antes del 31 de diciembre, pero sin embargo según los expertos no serán las lluvias las que retrasen la conclusión de las obras, si no los puentes vacacionales que se atraviesan y que generan que no solamente los contratistas sino también los funcionarios, se ausenten de sus labores y estas no presenten avances. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones