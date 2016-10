Apreciaciones Ante las omisiones de toda índole, en cuanto a salud se refiere, debiera haber una investigación formal, ante el deceso de un menor por una enfermedad como la hepatitis. Hay ocho menores por lo menos con síntomas, es decir es un brote de lo que pudiera llegar a ser una pandemia. Es mortal esta enfermedad cuando no hay una atención apropiada, se supone en México esto es una prueba superada. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Muchos dirán que no, dirán que estamos alarmando. No, la hepatitis es una enfermedad controlada. Pero mire lo más grave ya es irremediable. PORQUE YA LA VIDA NO SE PUEDE REPARAR. Pudiera servir de consuelo, se detectó el caso, se le dio la atención en el IMSS Prospera, los padres lo sacaron del IMSS por alta voluntaria y se lo llevaron a un médico particular, es decir ¿hay responsabilidad en el IMSS y los padres del menor? Cuando alguien muere por hepatitis, todos somos responsables. Si, nadie puede decir que no, empezando por las dependencias de salud, los padres de los niños, la escuela, sus maestros, sus vecinos, el delegado, los medios de comunicación, es una cadena de responsabilidades. Porque entendemos que para las dependencias de salud es un tema complicado. Pero a nosotros como sociedad es nuestra competencia directa alertar un brote, lo importante es recibir atención adecuada. Es decir si alguien sabía del brote debería sentir culpa, de que no hiciera nada, si ya saben que su delegado anda emocionado con las quincenas del ayuntamiento lo mejor es hacerlo público, aunque cause enojos, y preguntamos ¿Dónde está la coordinación de salud municipal? Por que debiera de existir, debiera estar trabajando de manera coordinada, los delegados son los auxiliares del ayuntamiento, estos deben avisar de manera inmediata ante un suceso de esa magnitud. El caso fue detectado el 21 de octubre por una dependencia de salud pública, nos preguntamos porque hasta ayer comenzaron a realizar el barrido sanitario ¿porque fue público? Es decir si esto no es público no hubiera pasado nada. Como que algo no cuadra, ¿Hay alguna rivalidad que les impide haber hecho esto antes? Ese niño no debió morir. Ha pero aun así hubo una mujer que intentó estropear nuestro trabajo en la cubertura de este hecho y es que les da vergüenza, vergüenza, que sepan que en la comunidad somos antihigiénicos, que nos morimos de hepatitis, que hay cucarachas, que el agua no la hervimos. Nos debería de dar a todos vergüenza, que no pudimos contribuir para que un caso como este no culminara de esta manera. Para que no fuera este triste final. No es un asunto menor, los médicos lo saben, los ciudadanos debemos tomar conciencia y nosotros los medios de comunicación no somos sus enemigos, somos sus aliados. Comencemos por entender que estamos obligados todos a contribuir con la sociedad en cualquier emergencia y la sociedad a tomar confianza en estos casos. Ha pero que pena que digan que en nuestra comunidad hay hepatitis, fue mejor mantenerlo escondido y ¿dónde están los delegados? Que acaso no son los auxiliares de presidencia, de salud, comités de educación, es ahí donde se les necesita. El delegado central Miguel Mundo Cervantes pues como tiene doble función, la que en verdad le deja es donde si le pagan, en la otra también hay algunas ganancias, pero como ahora ya es un político de altura, además tiene controlado San Nicolás, pues quien le dice algo si ya saben que es violento. Ya ven que es mejor ventilarlo, aunque se molesten las dependencias estatales, federales y municipales y si no hubiera pasado esto no hubieran llegado la COPRISEH. La cloración es permanente y los comités de agua con esto se van a tener que poner las pilas. Pero tiene que pasar esto para atender este rubro. Una madre de familia aun así se puso muy pomposa evitando que los medios de comunicación tomáramos nota del suceso. Lo grave es que la gente no entiende que ante el hermetismo de esto en materia de salud sus únicos aliados para alertar, para solicitar atención médica somoslos medios. Si en vez de ponerse de esa manera esta dama hubiera hecho lo correspondiente al saber que existe un brote, alertarlo en tiempo y forma quizá no hubiera pasado lo que ocurrió. Lo más importante era que todos lo supieran de manera pública para que se tomaran las medidas sanitarias en todos los pueblos aledaños, que la voz de alarma no fuera ahora que ya se perdió una vida. Pero ahora falta que nos expliquen a la sociedad el origen del problema, quizá digan que no es el agua, que no es esa comida que venden afuera de las escuelas y en las cuales les cae todo el polvo y todo mundo llega a comer tamales, gorditas, gelatinas y cuanta cosa que se vende y que no cumple con las normas sanitarias. Pero volvemos al principio, si la SSH no empuja medidas preventivas pues menos lo va a ser el delegado de San Nicolás, hay que recordar que es el mismo director de reglamento, es decir es el único departamento que se llama reglamentos, que no tiene reglamentos. Así de sencillo, y que pues no puede sancionar por que el cabildo nunca ha legislado a favor de la reglamentación en este ramo ni en ningún otro.