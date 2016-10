Maestros no deben obligar a niños a celebrar Xantolo El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte (URSEHN), José Federico Carranza, dejó en claro que los profesores de educación básica no pueden obligar a los alumnos a que participen en la festividad del Día de Muertos o quitarles puntos si estos no quieren derivado de sus creencias religiosas. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JOSÉ FEDERICO Carranza señala que sería un error obligar a los niños a celebrar Xantolo “Lo que hacen los maestros es dentro del contexto de las tradiciones, de la identidad de una región, en este caso la huasteca, no se debe tocar el tema religioso; cada quien tiene sus creencias y cada quien piensa diferente” explicó. Pidió a los profesores de la huasteca a que no obliguen a los alumnos a participar en la festividad de Xantolo, ya que de hacerlo caerían en un error y lo que se tiene que buscar es un “mecanismo de acuerdo para que no exista eso y que se respete a todos los niños”. Sin embargo dijo, muchos padres de familia que por sus creencias religiosas optan no mandar a sus hijos a las escuelas los días en que se celebra el Día de Muertos con el fin de evitar conflictos. Por otra parte informó que según el calendario escolar 2016-2017, el día 02 de noviembre habrá suspensión de clases a excepción de una zona escolar en donde laboraron el día 16 de septiembre para que pudieran no trabajar el 01 de noviembre avalado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y el resto de los planteles de nivel básico deben laborar los días lunes 31 de octubre y martes 1º de noviembre. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ejidatarios repararán el camino a Tanzacalte Reforzarán seguridad en edificios municipales, de manera aleatoria Ejidatarios se manifiestan frente a juzgado y exigen liberación de comisariado La PF opera grupo anti asaltos en colindancias con Tamaulipas Realizan sesión del Consejo Estatal de Seguridad