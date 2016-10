Poca asistencia en la Feria Nacional del Empleo, SNE en espera de más empresas interesadas A la vista de que son pocas las personas, que se han acercado a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo, con la finalidad de que se registren más gentes. Con la finalidad de dar a los jóvenes una mejor oportunidad de vida, el Servicio Nacional del Empleo, el día de ayer, llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo, donde se hizo un registro de todas las personas que desean tener un trabajo, para el sustento de su familia, y de esta manera ayudarlos a tener un mejor nivel de vida, reiteró el Coordinador Regional en la Huasteca Sur del SNE. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El SNE realiza Feria Nacional del Empleo, presentándose varias empresas. Fabio Monsiváis, medina Coordinador Regional en la Huasteca Sur del Servicio Nacional de Empleo, hizo mención sobre la falta de empleo que existe hoy en día, y que es esta la razón por la cual, realizó esta Feria Nacional del Empleo, como ayuda para estas personas que no cuentan con un trabajo, y que en verdad lo necesitan. Precisó, “es una medida que tomamos, para darles a los jóvenes más facilidades de encontrar un empleo, y el día de hoy nos presentamos aquí en salón Cúpula de este municipio, y realmente las empresas que están con nosotros el día de hoy son, COMEX, Más ferreterías, Súper Tamesí, Farma Pronto, FAMSA, Crédito Maestro, Torres Construalimentos, Yamaha y Su Bodega Abarrotera de Valles, contamos ya con 60 gentes registradas, y esperamos tener más todavía”. “Pero aún estaremos recibiendo a más personas que deseen registrase, esperamos y sigan confiando en nosotros, los esperamos en las oficinas, ubicadas en el bulevar 20 de noviembre, número 15, barrio del Carmen, de 8horas a 15:00 horas”, agregó. Cabe hacer mención que fue muy poca la respuesta obtenida durante el evento, a pesar de que se auguraba que asistirían los ciudadanos desempleados en busca de un trabajo, no obstante, a comparación de años pasado fue mínima la asistencia de los interesados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Feligreses participarán en procesión de San Judas Tadeo Se registran dos para Consejeros Estatales Tezapotla tomará medidas más drásticas si no se les apoya en sus gestiones Jurisdicción y DIF Promueven la prevención de adicciones en Tamán Deportistas tendrán descuento en laboratorio San José: INMUDE