Tezapotla tomará medidas más drásticas si no se les apoya en sus gestiones Debido a que llevan un año realizando gestiones para la comunidad, en cuanto a las aulas y pozo profundo, Tezapotla tomara medidas más drásticas, ya que no son escuchados por el municipio. El Comité de Contraloría Social de Tezapotla, dio a conocer que se ha estado gestionando proyectos, en cuanto a un pozo profundo, ya que la tubería del agua potable está dañada, además de cinco aulas y una biblioteca, aseguró ya están trabajando para conseguir este apoyo desde hace un año. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Comité de Contraloría Social de Temamatla, Fernando Ávila Macario. Cinco aulas y una biblioteca para la escuela telesecundaria, "Francisco González Bocanegra", es lo que pide la comunidad de Tezapotla, además de un pozo profundo, ya que la tubería del agua potable está en mal estado, es por eso que piden esta prioridad, aclaró el Comité de Contraloría Social, Fernando Ávila Macario, que ya se ha estado gestionando desde el año pasado, pero aún no se ha tenido ninguna respuesta. Reiteró, "desde el 16 de Noviembre del año pasado, se ha estado gestionando, estas necesidades de la comunidad, que son de un pozo profundo y cinco aulas, más biblioteca para la escuela Telesecundaria, y eso que hemos ido al estado, pero aun no nos dan una respuesta, estamos en espera". Manifestó, que ellos no quieren que estas obras sean ejecutadas, por el municipio, sino que sea por el estado, ya que con el municipio no se puede contar con el 100% de los trabajos. Añadió, "en cuanto a las calles, gracias a la Junta Estatal de Caminos, que nos ayudaron bajando los proyectos, ya tenemos las cotizaciones, el año pasado solo se arreglaron 2 kilómetros, y 6 kilómetros ya se harán en estos meses, de Temamatla hasta Mecatlan, y contando para Febrero con tres obras más, pero aún se está en espera". Afirmó, "si no se nos toma en cuenta en esta gestiones, tomaremos medidas más drásticas, y nos iremos a una auditoria federal, para que en verdad nos apoyen en este sentido".