PRI en espera de renovación de comités municipales

El Presidente del Partido Revolucionario Institucional, Oscar Hernández Covarrubias, indicó que el partido está en espera de que se dé a conocer la convocatoria, “pues hasta el momento no sabemos cómo venga, sin embargo, todos los grupos tengo entendido están dispuestos a participar, la oportunidad no se le niega a nadie, pero vamos a esperar la decisión del Comité Estatal”. Cabe mencionar que al interior del partido, existen varios grupos, uno de ellos el que encabeza el líder juvenil, Austre Jesús Covarrubias, el de Jorge Rivera Márquez, el de los ex alcaldes que dirige Dustano Olguín, y el llamado grupo Chapulhuacán, encabezados por Enrique Hernández, quienes se sabe también buscan recuperar el partido. Asi también, el llamado Cristino Chávez, es uno de los que aspiran a la dirigencia del partido, y ha manifestado ser institucional.