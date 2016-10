Analiza alcalde y vecinos Temas de agua potable y sistema de drenaje Visitó la localidad de Tetla junto a funcionarios de obras públicas. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios El alcalde sostuvo una reunión con los vecinos para analizar el tema de agua potable y drenaje. Yahualica, Hgo.- El presidente municipal, Eustorgio Hernández Morales acudió hasta la localidad de Tetla acompañado de funcionarios del departamento de obras públicas para sostener una reunión con las autoridades del lugar y tratar asuntos relacionados al agua potable y drenaje. En ese sentido, el edil agradeció a los vecinos su disposición de priorizar los trabajos para abatir el rezago de los servicios básicos, por ello manifestó que este tema será una de los principales puntos a tratar en las demás localidades. Así mismo, los habitantes de la localidad le manifestaron al edil en la necesidad de tener este servicio y con ello todas las familias se vean favorecidas, sobre todo que representa una prioridad para la localidad. Es por ello, que el alcalde recorrió algunas zonas y pudo conocer el estado que guarda el actual sistema de drenaje, así como el de ver que las familias que aún no lo tienen se vean apoyadas durante su administración. Finalmente, Eustorgio Hernández Morales dijo que seguirá recorriendo las 32 comunidades de manera constante con el fin de ir conociendo las necesidades que se vayan presentando durante su administración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ex policías piden ser reinstalados Alcalde coloca primera piedra de construcción de un aula Ex policía dañó patrulla municipal Agarraron a vecino golpeando a su esposa Realizarán estudiantes demostración de arcos y cuadrillas en Mecatlán