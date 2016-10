Aspirantes al CDM del PAN muestran sus “cartas” en registro Uno suma a dos aspirantes a su favor, otro a los regidores del PAN, son los únicos registrados hasta el momento. Acompañados de su comitiva respectivamente, aunque en horarios diferidos, la mañana de ayer se llevó a cabo el registro de dos de los aspirantes a la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, PAN, uno sumando a dos de los aspirantes a su proyecto, otro con el respaldo de dos de los regidores. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Amus se registró apoyado por un grupo de militantes de Tezapotla y dos de los aspirantes que declinaron El registro se abrió desde las nueve de la mañana en las oficinas de la delegación municipal, sin embargo el primer registro estaba programado para las 12:00, siendo el turno de Amus Hernández Antonio, quien llegó acompañado de un grupo de militantes de la comunidad de Tezapotla, para entregar la documentación necesaria. Además de esto dos de los aspirantes al cargo como son Verónica Matilde Martínez, quien anteriormente había manifestado su interés por participar por la dirigencia finalmente se registró para contender como consejera estatal y manifestó su respaldo a Amus, así como Gerardo Hernández, el Zopi, quien fue el primero en acudir a revisar la convocatoria para participar, dio a conocer que también declinaba a favor de Amus y se sumaba a su planilla. Registro breve El registro fue breve, máximo 15 minutos en lo que le fue recibida la documentación, y se le informó que oficialmente ya estaba inscrito, por su parte el aspirante manifestó que se buscará la manera de estar al pendiente, además que en el trabajo político en las comunidades no se ve cúanta gasolina se pueden gastar, sino cúanto se puede tardar en llegar, ya que incluso ha tenido que caminar de noche para llegar hasta la comunidad más próxima debido a que los han dejado tirados pasando las contiendas electorales llegando a su casa hasta las tres de la mañana. Respecto al tema del recurso y lo que cuesta la operatividad de un comité que es una de las mayores quejas de quienes han estado en el cargo, señaló que se buscará trabajar de la mejor manera con todos los grupos para generar el apoyo y además realizar actividades para fortalecer el trabajo. Asimismo se le cuestionó sobre su afinidad al grupo que se encuentra actualmente en la dirigencia estatal del partido y si esto pudiera llegar a influir, manifestando que la relación no es de ahora sino de hace tiempo que se mantenido un acercamiento, por lo tanto el hecho que ahora se encuentre en la dirigencia no implica que haya una influencia. Un abrazo posado Recién se retiraba Amus de las oficinas junto a su gente, cuando arribó al lugar el otro aspirante, Simitrio Rivera, solo, sin nadie de su proyecto que lo acompañara, intercambiaron saludos, un abrazo y hasta posaron juntos para la foto, enseguida el contralor municipal se dirigió hacia la delegación para consultar su documentación y quedó formalmente de regresar más tarde para inscribirse, consultando la hora de cierre que se le informó sería a las 15:00 de acuerdo a las disposiciones. A las 14:30 arribaron a la oficinas del partido el regidor del PAN Jesús Castro, así como la regidora Diana Torres, quienes a pesar de ser simpatizantes de Simitrio, asumieron su cargo como integrantes de la delegación junto a Wilfrido Reyes en funciones de encargado, en espera de que arribara precisamente el aspirante. Revisión con lupa Fue alrededor de las 14:50 cuando arribó Simitrio Rivera, quien entregó la documentación de acuerdo a como le fue marcado horas antes al acudir a la delegación, sin embargo Wilfrido Reyes al revisar la solicitud de registro marcó que hacían falta tres hojas, que aunque no eran consideradas de mayor relevancia deberían estar por que se encuentran enumeradas del 1 al 5 y hacían falta la 2, 3 y 4. De inmediato algunos de los asistentes acudieron a fotocopiar los documentos faltantes de un formato de muestra para ser incluidos en el expediente, que se aclaró será enviado ante la comisión estatal para ser revisado y en su caso aprobado si cuenta con todos los requisitos, así mismo se les notificará vía correo electrónico la lista del total de los aspirantes. Fin de semana no hay servicio Igualmente se aclaró que la delegación habrá de funcionar en un horario de lunes a viernes, por lo que el fin de semana no abrirá y si alguien más desea registrarse lo tendrá que realizar directamente en el comité estatal en la capital del estado hasta el día 30 de octubre que vence el plazo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA San Juan Bautista se deslinda de catequista de Tlacuilola Venta de Flor de cempaxúchitl en competencia, vendedores mantienen un solo precio Por desobedecer a gobierno, ahora les niegan la luz Inició la celebración de xantolo con participación de diversas comparsas Vecinos y estudiantes arrancan cintas de peligro en obra de San Rafael