San Juan Bautista se deslinda de catequista de Tlacuilola

Cecilio Esparza Ledesma párroco de la iglesia San Juan Bautista dijo “Aunque en la localidad de Tlacuilola está dentro del municipio de Tamazunchale las parroquias trabajamos de una manera independiente, cada quien tiene su jurisdicción y yo no tengo nada que hacer en otra parroquia ni poniendo ni quitando catequistas, el caso que aquí señalan lo desconozco desde su raíz, no sé cuál sea el motivo, simplemente invitar a las personas a no dejarnos llevar solo por comentarios y menos rechazar ni despreciar a una persona, el señor lo dice: “ yo no vine a llamar a los buenos sino a los pecadores”, “el médico no es para el que está sano sino al enfermo” lastima estas situaciones sean en una comunidad más que nada que la participación es para acércanos a Dios, yo desconozco el problema en lo absoluto”. Indicó “además se dice que yo intervengo, yo no tengo nada que hacer en ese sector, lo único que puede hacer el trabajo es el párroco Roberto Trejo, además el padre Marín tiene semanas que dejó el cargo, ya no tiene nada que hacer, este conflicto nos sorprende, en lo personal yo no tengo que intervenir en esta parroquia”. Recalcó “Cualquier señalamiento cierto o falso no es una actitud cristiana si deberás estoy mal, porque no ir a hablar que es realizar un principio evangélico “si tu hermano falla amonéstalo a solas”, y cuando de plano no haga caso denúncialo, pero la actitud importa, las personas en cualquier situación se debe de corregir”. Por otro lado dijo “esperamos que la feligresía del sector pueda arreglar los malos entendidos que tengan y esto no afecte principalmente el crecimiento de la iglesia de la localidad”.