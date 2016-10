¡Colocan altares de muertos! Estas ofrendas pretender a honrar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Ixmiquilpan, Hgo.- A días próximos de la celebración tradicional del día de Muertos, el Museo Regional de la Cultura Hñahñu junto con alumnos del Centro Cultural llevaron a cabo este jueves en las instalaciones del Museo, la colocación de altares del día de muertos. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios En las instalaciones del Museo se llevó a cabo la colocación de altares del día de muertos. La ofrenda del Día de Muertos es una tradición muy arraigada en todos los mexicanos, estas ofrendas pretender a honrar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros, esta celebración se lleva a cabo los días 1 de Noviembre dedicado al alma de los niños y el 2 del mismo mes, dedicado al alma de los adultos. Estos altares están compuestos por agua que es la fuente de vida que se le ofrece a las almas de los difuntos para calmar su sed después del largo recorrido que tuvieron que hacer; la sal, es un elemento de purificación y sirve para que las ánimas no se corrompan en su viaje en Día de Muertos; velas, estas alumbran el camino para que las almas de nuestros seres queridos encuentren sus antiguos hogares; el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses y se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro; flores, adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima en muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa; el pan, el ofrecimiento fraternal es el pan y es uno de los elementos más preciados en el altar; el retrato del difunto de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver pero ya no existe; platillos que le gustaba al fallecido en honor de los seres que nos visitarán; calaveritas de azúcar, son alusión a la muerte siempre presente y el licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realizan taller de “Neuropublicidad y redes sociales” Inicia UFIC con oficina de atención Desde 60.00 pesos venderán manojo de flor de muerto Costoso ofrendar a los muertos 2do. Concurso regional de Huapango