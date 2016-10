Desde 60.00 pesos venderán manojo de flor de muerto Ixmiquilpan, Hgo.- A escasos días de que se festeje el tradicional Día de Muertos en la región del Valle del Mezquital, comerciantes del municipio preparan la tradicional flor de muerto, cempasúchil o Mano de león misma que estarán ofreciendo desde los 60.00 pesos el manojo lo equivalente a un ramo. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Se ofrecerá el producto desde el viernes, sábado domingo y martes, con el fin de no tener un conflicto con los tianguistas de la región. De acuerdo a productores de la región, desde las primeras horas iniciarán con la venta de la flor de cempasúchil o de mano de león, donde pese a no tener un acuerdo entre mismos comerciantes el precio estará desde los 60.00 pesos el manojo además de que también se venderá por maseta así como por proporciones más grandes. Mencionan, que a diferencia de otros años, en ésta ocasión se le aumentará el costo debido a que en el día 31 de octubre caerá en lunes fecha en que se establece el tianguis en el municipio, por lo que se ven en la necesidad de ofrecer su producto desde el próximo viernes, sábado domingo y martes, con el fin de no tener un conflicto con los tianguistas de la región. Mencionaron que se espera una buena venta, inclusive algunos estarán ofreciendo sus productos desde los 80.00 pesos a las afueras de los camposantos del municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realizan taller de “Neuropublicidad y redes sociales” Inicia UFIC con oficina de atención Costoso ofrendar a los muertos ¡Colocan altares de muertos! 2do. Concurso regional de Huapango