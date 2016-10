Exponen sus vidas al caminar sobre carretera Sobre el tramo federal no se han habilitado las banquetas, por lo que la gente camina sobre los carriles destinados para los automóviles. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Una madre de familia caminaba sobre uno de los carriles de la carretera, exponiendo así su vida. Atlapexco, Hgo.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pidió a los vecinos de las colonias que se ubican sobre la vía federal para que tengan cuidado al momento de caminar por ese tramo, ya que el día de ayer dos personas y un menor de edad estuvieron a punto de ser arrollados. De acuerdo a usuarios del transporte público que se trasladaban hacia el municipio de Huautla, cerca de donde se ubica el puente del rio de este municipio caminaban dos mujeres y en brazos a un niño, sin embargo y debido a que no hay banquetas para los peatones estuvieron a punto de ser arrollados por una unidad pesada. Asimismo la situación no pasó a mayores debido a que el camión alcanzó a frenar y esquivarlos, pero de acuerdo a los automovilistas es común que las personas caminen sobre esa vía, exponiendo sus vidas de manera drástica. Es necesario informar que son varias las personas que diariamente caminan sobre ese tramo, algunos para acudir a sus milpas y en otro de los casos para ir a bañarse al rio. Es por ello, que la Dirección de Seguridad pidió a los vecinos para que tengan cuidado al momento de caminar sobre esa vía, además de invitarlos a que lo hagan lo menos posible y utilicen las unidades de transporte para trasladarse de un punto a otro. Finalmente y después de este incidente que pudo convertirse en algo trágico, ayer por la tarde se pudo observar como una madre de familia caminaba junto con una carriola sobre uno de los carriles de la carretera. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Conmemoran la Semana Nacional de Gente Grande Encabezó Teresa Flores actividades del Xantolo Paran obra de en Tenexco Armó tremendo escándalo al llegar ebrio a su casa Alcaldesa reconoce apoyo de dependencias estatales y federales