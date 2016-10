Regidora “se vuela” propuesta y la presenta como propia ante el cabildo A la Regidora de Movimiento Ciudadano, Juana Gallegos se le hizo fácil repetir propuesta ante cabildo, atesorándola como propia, la cual, ya había sido presentada por el titular de SADA al inicio de la actual administración. Axtla de Terrazas, SLP.- Durante la última sesión de cabildo realizada el pasado jueves, en uno de los asuntos general a tratar dentro de la misma, la Regidora emanada de Movimiento Ciudadano, Juana Gallegos Pozos, solicitó la palabra para presentar una propuesta, consistente en que el municipio aporte 50 mil pesos mensuales a partir del mes de noviembre del presente año, hasta septiembre del 2018, término de la administración que encabeza Julio César Hernández Recéndiz. Axtla | Axtla 0 Comentarios Finalmente, esta “propuesta”, no fue tomada como tal por el cabildo, sino como un seguimiento de la moción presentada en un principio por Hervert Segura y no de la Regidora Juana Gallegos. El motivo de esta propuesta, debido a lo manifestado por la edil, es que el organismo descentralizado del Sistema de Agua y Drenaje de Axtla (SADA), ya no es sustentable por sí mismo, explicando, que la población no aporta la mensualidad correspondiente, lo cual, perjudica en gran manera el abastecimiento del líquido, así como de acciones pertinentes a las mejoras del mismo, lo cual, es innegable. Ante ello, el presidente municipal Julio César Hernández Recéndiz, así como todo el cuerpo edilicio, prestaron la debida y respetuosa atención a la propuesta de la regidora, cuando al término de su exposición, el Jefe de la Comuna le señaló que ésta no era una propuesta nueva, a lo cual Gallegos Pozos se mantuvo callada, explicándole el munícipe que esta misma había sido ya presentada por el titular de SADA, Arnoldo Hervert Segura al inicio de la administración 2015-2018, a la cual, el mandatario en ese entonces no se negó, sino que le dijo que habría que valorar las finanzas del Ayuntamiento en aquel entonces. Al respecto, Hernández Recéndiz agregó que si bien, en esta ocasión tampoco se negaba, si habría que valorar los pros y los contras de aportar cualquier cantidad de recurso a SADA, pues éste es descentralizado, es decir, se mantiene solo, con lo cual, estaba accediendo a recursos federales, tal como se obtuvo la planta potabilizadora, misma que tuvo un costo de 8 millones de pesos que están siendo aplicados y que actualmente se está trabajando en que se apruebe el proyecto de una planta tratadora de aguas residuales, que al momento de que el municipio otorgue el recurso “propuesto” por Juana Gallegos, el organismo ya no podrá acceder a apoyos federales de gran magnitud, porque dejaría de ser catalogado como descentralizado y el proyecto de la planta tratadora les sería cancelado, siendo este caso una merma para la población axtlense. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Director de Obras obstruye el libre tránsito de peatones Edil apoya a pequeños agricultores en Coamila Entregan los trajes típicos a danzantes que participarán en cambio de fiscal de Chalco En Axtla de Terrazas abundan los rastros de traspatio por parte de los productores Funcionaria invade calle con escombros