Por no respetar horarios, transportistas amenazan con bloquear las rutas de Vencedor

Tancanhuitz, S.L.P.- Al no respetar los horarios establecidos y al encontrarse afectando la economía de los transportistas del municipio, se expondrá ante el Consejo de Transporte el horario que deberá de laborar en la ruta el grupo de transportes Vencedor o de lo contrario se tendrá que tomar cartas en el asunto por parte de los transportistas. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Molestia ante horario de transportes vencedor expondrán transportistas. En entrevista con el Síndico Municipal, Andrés Cruz Cruz, comentó que durante los presentes días se concretara la fecha en la cual habrá de celebrarse la sesión ordinaria del Consejo de Transporte, para lo cual solamente se encuentra en espera de la revisión de la agenda del Delegado de la Secretaria de Comunicaciones. En dicha reunión, dijo se estará poniendo a consideración el horario que deberá de respetar la línea de autobuses de la empresa Vencedor, "hemos tenido muchas quejas de parte de los transportistas porque el camión pasa cada 15 minutos y si bien les va cada media hora, no están respetando un horario y no permiten que puedan trabajar los transportistas locales", comentó. Por su parte, los transportistas señalaron que de no respetarse los horarios que se establezcan tomaran cartas en el asunto mediante alguna forma de presión entre los afectados, "porque también están los de otros municipios por toda la ruta de vencedor que están molestos porque no nos deja trabajar, nos dejan sin pasaje todo el tiempo", comentan señalando que sin embargo, esperaran a que se celebre la reunión para determinar su postura. Cabe mencionar, que de forma extra oficial se ha dado a conocer en diferentes municipios como San Antonio y Tanlajás que de no respetarse los horarios por parte de la empresa, se bloquearan todas las rutas del camión en la zona Huasteca Centro y solamente desbloquearan con la presencia del Delegado Estatal de la SCT.