Pobreza, mala alimentación y anti-higiene factores principales de problemas bucales  

Rigoberto Olvera Rubio, responsable de programas bucales, señaló que aunque tiene mucho que ver la alimentación deficiente, aunado al exceso en la ingesta de dulces en niños, también es cierto que se le ha restado importancia a los cuidados higiénicos, que en el caso de familias marginadas se justifican con las carencias que enfrentan, como por ejemplo, la falta de agua, de recurso económico para la adquisición de productos personales, aunque citó, “no es pretexto para no tener una higiene adecuada”. En el caso de la higiene bucal dijo “hace muchos años la gente no conocía lo que era una pasta dental o un jabón de baño, pero buscaban las formas, y utilizaban la ceniza de una tortilla quemada para limpiar sus dientes; para el aliento masticaban hojas naturales de menta u otras plantas antisépticas”. Aunque la falta de higiene no es propia de las zonas rurales e indígenas, pues existen muchas familias con la suficiente solvencia económica, y hasta con la preparación profesional, que no empata con los hábitos higiénicos. Olvera Rubio, subrayó en la diferencia de los problemas bucales que enfrenta una persona por la falta de higiene, desidia o irresponsabilidad del cuidado personal, a aquella que presenta enfermedades derivado a la falta de recurso, pues la mala alimentación también es factor principal para desarrollar caries y otros padecimientos dentales.