Es latente la violencia en las escuelas pero no se denuncia por falta de confianza: niña difusora Al menos un alumno por escuela ejerce violencia física o psicológica en contra de sus compañeros. Por lo menos un alumno por escuela ejerce violencia física o psicológica en contra de sus compañeros, casos que en su mayoría no se denuncian debido a que los niños y adolescentes no tienen la confianza de hablar con sus padres sobre lo que les ocurre, así lo señaló la niña difusora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio.

Paola Hernández Manuel, niña difusora.