Apreciaciones Dos reuniones le solicitaron a Miguel Mundo Cervantes, la propuesta es coordinar las festividades del día de muertos, les dijo que el 28 de octubre a las 6:00 de la tarde, y el martes pasado hubo una reunión y ahí lo volvieron a encontrar y les ratificó la reunión con la hora y el día, y después de eso lo encontraron de manera informal y les volvió a ratificar, es la queja del dirigente de la Unión de Uniones Tomás Cruz, están todas las organizaciones reunidas esperándolo y el funcionario los dejó plantados. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios ¿Es lo que se quiere en este gobierno? Funcionarios informales, mentirosos y además desobligados. Porque pareciera es el mensaje que envía su funcionario que además de quedar mal con San Nicolás como delegado, pues ahora le abona a la informalidad de ese gobierno. Parece que no fue lo que el alcalde dijo que habría de ser su gobierno. Pero también envía un mensaje el director de reglamentos que él es único y se le rebela al alcalde haciendo lo que él quiera. Lo acusan de falta de seriedad y esos problemas finalmente no serán para el funcionario sino para el alcalde y con justa razón, hablan de una falta de respeto al tiempo de los dirigentes de las organizaciones, primero por que no existen excusas para no hacer el trabajo, ni pretexto para evadir la responsabilidaD, si no no se entiende el gobierno que pretende Pascual Chárrez, porque sus funcionarios lo están haciendo quedar mal. De que sirve toda la buena intención del alcalde de Ixmiquilpan si algunos de sus funcionarios traen la cadena suelta y creen que podrán hacer lo que quieren, eso no le ayuda a objetivos trazados de Pascual Chárrez, eso no fue lo que dijo en campaña de sus funcionarios. También es cierto cuando le cuestionan su cargo como delgado, pues si no sirve como Delegdo, como funcionario anda dejando mucho que desear y como bien se dice, al que a dos amos sirve con uno queda mal y todo indica que ya está pasando. “Si va hacer delegado de San Nicolás que sea un buen delegado o si va hacer el de reglamentos que realmente tenga la sensibilidad como comerciante de poner de su parte para solucionar el comercio”, esto es fuerte pero desgraciadamente tienen razón, o es delegado o es director de comercio, cómo le va a hacer en su delegación, será funcionario y delegado para lo del comercio. El PRI está trabajando, se llevó a cabo la conferencia “Primero Prevenir; el cáncer de mama como una entidad que no solo afecta al paciente”, en el marco del Día Mundial del Cáncer y el Mes Rosa, estuvo impartida por las áreas de psicología y medicina general de Desarrollo Comunitario del Comité Directivo Estatal, encabezada por Marisela Muñoz Dadga, presenciaron la conferencia la secretaria general, Emilse Miranda Munive, en representación del presidente del PRI, Alberto Meléndez Apodaca, secretarías, sectores y organizaciones de este instituto político. Isidro Pedraza Chávez deja en claro la amistad de la secretaria del ayuntamiento de Alfajayucan Alicia Sánchez Fuentes quien era de filiación perredista y fue candidata a la diputación federal, pero todo indica que ya se fue al Partido Verde, la dama parece es ya chica verde, se estrena en un instituto político adverso a lo que decía ser en campaña del sol azteca, hoy funcionaria de primer nivel de ese ayuntamiento. Isidro Pedraza le dio su pasadita, dejó en claro que no influirá de manera alguna en la relación que tiene con el ayuntamiento ni con el presidente municipal, ya que considera a Toribio como un hombre de trabajo y como un aliado para trabajar en beneficio de la gente. Es decir su ex militante del PRD y secretaria del ayuntamiento Alicia no será enlace para esa amistad que ya tiene con ese gobierno y no influye en nada. “Alicia es mi amiga en un momento decidió retirarse del PRD, participó ahora como ciudadana en el PVEM, logró que su trabajo diera resultados, y dio tan buenos resultados que la invitaron a colaborar en el ayuntamiento y ese es un resultado personal de ella, aquí no ha influido alguna relación o recomendación que se quiera presumir” eso dice Isisdro Pedraza y pues ahí tienen una perredista en el PVEM. En Cardonal es imposible pasar por alto la completa y total ausencia de la comitiva del Partido Revolucionario Institucional; ni alma se asomaba por las oficinas de atención del PRI, sin presidente ni titulares de las áreas, secretarias u horario de atención a la vista, es como generalmente se encuentran las instalaciones de este partido político, cuya única papeleta visible que se encuentra, está pegada en la pared y data del mes de agosto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones