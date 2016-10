Escuelas suspenden solo el 2 de noviembre los demás días deben laborar en forma normal

José Sánchez Lara, coordinador de la Unidad de Servicios Educativos mencionó “A todas las escuelas se les está solicitando que respeten los horarios y los dias ya que solo se tiene la notificación por parte de la Secretaria que se suspenden labores el día 2 de noviembre en las instituciones y los directivos que no hagan caso a esta fecha se les estará realizando sanciones administrativas, esto con el fin de no interrumpir las clases en los alumnos”. Señaló “estamos en la espera de alguna notificación que pueda llegar por parte de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, en cuento se tenga algo se estará comunicando a las escuelas de manera inmediata a través de los supervisores, pero mientras no se tenga nada los directivos deben de respetar lo que el calendario escolar está solicitando”. Por otro lado dijo “dentro de las actividades que se están enfocando en este mes se les pide a los docentes, directivos y padres de familia a prevenir accidentes en caso de tener la quema de Pirotecnia, velas ya que se lleva concurso o demostración de altares, esperando contar con un año sin accidentes en nuestros alumnos”.