Presidenta de la CANACO pide a locatarios ser tolerantes

Al respecto Rosario Castillo Hernández, manifestó que aun cuando desconoce en qué términos quedaron los comerciantes y las autoridades luego de que colocaran sus puestos en la plaza principal desacatando el acuerdo de colocarse en un área destinada específicamente para ellos ya que se manejó solamente entre ellos. Refiere que la CANACO solamente intervino por unos negocios que se encuentran cerca de las canchas municipales los cuales se iban a ver afectados, pero finalmente se había llegado a un acuerdo y no había mayor problema, aunque finalmente ya no se realizó la colocación de los puestos. Sin embargo aun cuando reconoce que genera una mala imagen, señala que hay otras cosas que generan mala imagen por lo que con esto se tiene que ser tolerante, ya que finalmente todos convivimos aquí y si no hay tolerancia a donde vamos a parar, aseguró que esta es una de las cosas que se les pide a los socios que sean tolerantes ya que para poder pedir primero hay que demostrar respeto.