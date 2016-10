Por tradición permitirán traslado de aguardiente La Dirección de Alcoholes en el municipio, a cargo de Rubiel Rivera, indicó que se estará respetando que en esta temporada de fiestas xantoleras, se pueda trasladar hasta 5 litros de aguardiente a las comunidades, ya que es lo que se marca la ley y se encuentra dentro de los usos y costumbres. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios De acuerdo al director del área en mención, señaló que en estas fechas se acostumbra hacer uso del aguardiente en las comunidades, ya que es parte de las ofrendas que realizan en sus altares en esta fecha del día de muertos, -“Por lo que estaremos siendo tolerantes con ello, el reglamento marca que pueden movilizar hasta 5 litros de aguardiente, más de 5 litros ya procede a una sanción, por eso les pedimos que respeten esta disposición, en estas fechas y no abusen”. De igual forma, dijo que pasadas las fechas de esta tradición del Xantolo, se realizaran operativos en las comunidades, -“Vamos a estar haciendo operativos sorpresas, precisamente para que no haya venta clandestina después de las fiestas, pero en estos dias pueden adquirir el producto siempre y cuando no pasen los 5 litros que pueden trasladar” indicó. Asi tambien, señaló que en la cabecera municipal se continúan con operativos anti alcohol, y verificando que en las cantinas se respete el reglamento, “Sancionamos una el día de ayer, porque excedía el volumen, se le notifico en una primera vez y no hizo caso, por lo que se procedió a la sanción, por eso les pedimos que para evitar esto hagan caso a los llamados” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CNE realiza colecta para adquirir equipo y material Con música, y máscaras continúan actividades de Xantolo Xomoco espera inicie su obra Palmito ya contará con electrificación Aspirantes al CDM del PAN muestran sus “cartas” en registro