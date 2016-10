Apreciaciones La fiesta de muertos no solo revivió la tradición sino que activó a algunos actores de la política que buscan en las reuniones de amigos y familia, medir la aceptación que puede tener su interés por figurar en el 2018 en algún espacio de representación popular. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Uno de ellos es el ex candidato priista Rodrigo Sánchez quien para este domingo convocó a través de su grupo de amigos de las redes sociales para celebrar las fiestas de muertos con una tamaliza, se conoce el encuentro busca saber que tanta respuesta guarda todavía en el ánimo de sus simpatizantes. De inicio y en positivo aseguran entre sus seguidores, es que la organización del encuentro corrió en gran medida por parte de los mismos que integran los grupos y no por parte de Sánchez Flores como anteriormente ocurría, teniendo en su caso que sufragar la mayoría de los gastos, ahora son los propios organizadores quienes se cooperan y reunieron lo necesario para poder convivir. Rodrigo Sánchez, en una entrevista radiofónica el pasado viernes expuso ya su interés por participar en el 2018, aunque no define un partido, pues aunque explica su origen es en el PRI, ahora no se siente lo suficientemente identificado tras los errores cometidos por los dirigentes de ese partido. Es este domingo seguramente un parámetro para medirse y saber si sus aspiraciones siguen estando vigentes entre la población o debe esperar mejores momentos para cumplir su intención nacida ya hace algún tiempo. El escenario para el 2018 se empieza así a construir desde ahora, y aunque aun falta mucho y no son los tiempos, es cierto que quienes quieran ser aspirantes serios de competir y no solo de llegar a presentarse de última hora para negociar posiciones, tienen que empezar con tiempo a generar los consensos y las estructura que puedan dar formalidad a un proyecto. Rodrigo así, sin ser aun nada oficial se pondría entre los que deberán observarse con posibilidades serias de participación. A su interés de momento también se mencionan a la actual diputada local Guillermina Morquecho, quien a pesar de que llego por circunstancias a la candidatura y posteriormente logró un triunfo casi de la misma forma, ya en la encomienda como legisladora las condiciones se le han acomodado y favorecido, teniendo en este momento un escenario muy favorable por ser mujer, por ser postulada como candidata por Nueva Alianza, pero tener su identidad totalmente con el PRI y sostener una buena relación con el Verde Ecologista. Desarrollar además acuerdos de trabajo con la organización CCAPI, y grupos del transporte, contar con una buena aceptación en la población de la cabecera municipal y no guardar antagonismos con la mayoría de los grupos políticos que influyen en los procesos electorales. Tiene además la capacidad de interlocución con la mayoría de los que aspiran dentro del PRI, con quienes no guarda diferencias. Adelaido Cabañas debería ser una figura que para estas fechas también tuviera ya una buena resonancia entre la población, por habérsele generado desde hace un año una plataforma con recursos económicos, estructura y proyección para poder ser uno de los favoritos en el 2018, sin embargo, todo esto parece no haberse aprovechado adecuadamente y lejos de estar en mejores condiciones que en la elección anterior, se le mira en la necesidad de que su padrino político le de una mejor orientación sobre el perfil que debe desarrollar o en su defecto, considerar seriamente otras opciones que dentro de su propio grupo político les pueda dar mejores posibilidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones