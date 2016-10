Renovarán dirigencia de la CNPR; emiten convocatoria La convocatoria fue publicada el pasado 27 de octubre y las votaciones se llevarán a cabo el próximo 27 de noviembre. El próximo domingo 27 de noviembre habrá votaciones en la CNPR para elegir a la nueva mesa directiva que actualmente preside Efrén Saucedo González, luego de que se emitiera la convocatoria el pasado 27 de octubre y fuera publicada en los estrados de la organización avalada por el líder nacional Carlos Blackaller Ayala. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios A FINALES DE NOVIEMBRE los cañeros de la CNPR habrán de elegir quien será su nuevo dirigente “A todos los productores de caña afiliados a la Unión Nacional de Cañeros A.C. CNPR Abastecedores del Ingenio Plan de Ayala y que sean socios de la Asociación de Cañeros del IPA CNPR, y que estén en pleno uso y goce de sus derechos estatutarios- convoca- a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día domingo 27 de noviembre del 2016 a las 10:00 horas en el edificio que ocupa la asociación” se lee en el escrito. En dicha asamblea general, habrá de elegirse al nuevo Comité Directivo de la Asociación de Cañeros del IPA CNPR, de la Comisión de Honor y Justicia y el Otorgamiento de Poderes para el periodo 2016-2019 a quien resulte electo como presidente de dicho comité. El registro de las planillas que deseen contender por la dirigencia será el 17 de noviembre antes de las 12:00 horas ante el delegado elegido como encargado del proceso Salvador Morales Núñez quien a su vez deberá emitir o no según sea el caso, el dictamen de procedente. Cabe recordar que dicha convocatoria se emite ya que en este año, un grupo de productores de la CNPR se inconformaron contra Efrén Saucedo dado que éste acumula más de tres años al frente de la organización de manera interina y no había convocado a elecciones ni tenía pensado hacerlo. Pidieron su salida de la dirigencia al acusarlo de haber hecho malos manejos a las finanzas de la organización y de haber causado por sus decisiones, malos resultados en la pasada zafra. En entrevista unas semanas atrás, Saucedo González- quien labora en la DAPA Rural- expresó que no había convocado a elecciones porque la asamblea no lo había pedido, que su duración como dirigente no tenía un tiempo definido porque no se había establecido y afirmó que eran pocos los que estaban en su contra. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Les llueve sobre mojado a vendedores de pirotecnia “Si yo me calificara sería una grosería” Arturo Gutiérrez Creación de fiscalía, sujeta a aprobación de diputados: Garza Buscan crear asociación de personas diabéticas Aplicará más de 841 mil dosis contra la influenza la SSA