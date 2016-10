Les llueve sobre mojado a vendedores de pirotecnia Vendedores de pirotecnia que se encuentran instalados en el parque Colosio han resultado afectados por las lluvias que se presentaron en los últimos días en la ciudad y región, ya que dicen, les ha mermado las ventas porque se ha convertido la zona en un charco de agua. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios INUNDADOS POR LA lluvia resultaron los coheteros en días recientes. La comerciante Gloria Vega, propietaria de uno de los 10 locales instalados, expresó que desde hace días pidió el apoyo de la Presidencia para que llevaran viajes de tierra para evitar posibles inundaciones, sin embargo no fue suficiente y tras las lluvias presentadas en días pasados, la explanada del parque se convirtió en un lodazal. Aunado a lo anterior dijo, debido a la normativa para la venta de dichos explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional, no les permite colocar cableado de energía eléctrica para evitar accidentes y ante ello, cuando cae la noche está en penumbras su local aunque recalcó que sus compañeros no acataron esa medida. Agregó que espera que en estos días las condiciones climatológicas mejoren y pueda la población acudir a comprar los cohetes para celebrar el Día de Muertos y así mejorar las ventas, ya que el permiso solicitado vencerá el 03 de noviembre próximo. Cabe recordar que el tianguis de pirotecnia se instala dos veces por año, en la festividad de Xantolo y en diciembre; según han referido anteriormente, por las lluvias de octubre reportan bajas ventas y es a final de año cuando se recuperan un poco. De los 14 comerciantes que tenían sus permisos emitidos por la SEDENA, uno de ellos ya murió y otros no se instalaron en este año. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Renovarán dirigencia de la CNPR; emiten convocatoria “Si yo me calificara sería una grosería” Arturo Gutiérrez Creación de fiscalía, sujeta a aprobación de diputados: Garza Buscan crear asociación de personas diabéticas Aplicará más de 841 mil dosis contra la influenza la SSA