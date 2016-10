Creación de fiscalía, sujeta a aprobación de diputados: Garza Dependencia que vendría a suplir lo que ahora conocemos como Procuraduría General de Justicia del Estado y que sería totalmente independiente del poder ejecutivo del estado. En la mesa de análisis de los diputados locales se encuentra aún la creación o no de lo que sería la Fiscalía General del Estado, dependencia que vendría a suplir lo que ahora conocemos como Procuraduría General de Justicia del Estado y que sería totalmente independiente del poder ejecutivo del estado. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Federico Garza Herrera, Procurador General del Estado. Federico Garza Herrera, Procurador General del Estado, en entrevista exclusiva para Zunoticia, señaló que esta iniciativa presentada por el gobernador del estado a los diputados, aún está en la etapa de revisión por parte de los legisladores, y con ella se pretende no sólo armonizar la institución con el nuevo modelo de justicia penal, “de aprobarla los señores diputados, de una Procuraduría a una Fiscalía General, esta creación, de esta Fiscalía traería también consigo que cuando menos existieran dos fiscalías especializadas que dependerían de la Fiscalía General, que es una Fiscalía anti corrupción y una Fiscalía para delitos electorales”. “Pero todo esto trae consigo una transformación completa de aprobarse hacia el interior de la misma procuraduría, porque habría una nueva ley orgánica, habría una nueva conformación, pero esto está sujeto primero a que se apruebe y se vea con buenos ojos lo que es la creación de la Fiscalía, una vez creada se vería la ley orgánica que se enviaría al congreso”; Garza Herrera señaló que de no aprobarse lo único que ocurriría es que se continuaría trabajando de la misma forma y con la misma ley orgánica, la cual desde su creación ha tenido algunos remiendos, además de que esta dependencia continuaría dependiente del ejecutivo, por lo que la creación de una nueva ley también abre la ventana para que se tenga un nuevo modelo que consideran agilizaría más el trabajo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Renovarán dirigencia de la CNPR; emiten convocatoria Les llueve sobre mojado a vendedores de pirotecnia “Si yo me calificara sería una grosería” Arturo Gutiérrez Buscan crear asociación de personas diabéticas Aplicará más de 841 mil dosis contra la influenza la SSA