"Si yo me calificara sería una grosería" Arturo Gutiérrez Tras su participación en la glosa del informe el pasado lunes del Secretario de Seguridad Pública Arturo Gutiérrez, ante diputados locales, donde a pregunta expresa de los legisladores el encargado de la seguridad en el estado, dijo calificar con un diez su trabajo durante este año de gobierno, la mañana de ayer cuestionado sobre el tema prácticamente "reculó", dejando entrever que se debió sólo a una cuestión de interpretación. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Arturo Gutiérrez García, Secretario de Seguridad Pública del Estado. En el marco de la realización de la sesión de consejo de seguridad, realizada en Ciudad Valles, Gutiérrez García señaló que quienes deben de evaluar su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública es la ciudadanía, y no sólo se deben de basar en lo que ha hecho él, si no en todas las policías, los ciudadanos y todos los que han trabajado por la seguridad del estado. "Yo lo que dije fue que si yo me calificara sería una grosería por eso dije, ahora si halago o alabanza en labios propios es vituperio, es una grosería, si alguien quiere calificarme pues sería en base a eso", señaló el general, enfatizando además que un año no es suficiente para erradicar vicios. Cuestionado por la falta de patrullas por parte de la Policía Estatal para vigilar la ciudad, externó que precisamente están viendo ese tema con las policías municipales con la finalidad de unir recursos para logar un equipo más fuerte, trabajo que se realiza en diferentes zonas del estado. Agregó que por el momento ningún presidente municipal ha solicitado a la secretaría apoyo para su seguridad personal, pero sí se les ha apoyado para incrementar el número de sus policías con nombramientos de policías estatales para que hagan funciones de municipales o con algún tipo especial de operativo.