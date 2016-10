“Las corporaciones policiacas deben trabajar muy en serio y aplicar la ley sin distinciones” Xilitla, S.L.P.- “Las corporaciones policiacas deben trabajar muy en serio y aplicar la ley sin distinciones, se gobierna por poder económico y no por voluntades propias” sentenció José N, con domicilio en este municipio. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios En el caso del uso de casco a los motociclistas, los elementos municipales deben aplicar y hacer cumplir la autoridad sin importar colores de partido no religión. Mencionó que en Xilitla, en el caso del uso de casco a los motociclistas, los elementos municipales deben aplicar y hacer cumplir la autoridad sin importar colores de partido no religión. Explicó que le ha tocado ver casos en los que en ocasiones la ley se aplica pero no es parejo y citó el caso de los usuarios de las motos, motonetas y cuatrimotos en ocasiones dijo, existen quienes no portan el casco y les es aplicada la ley, sin embargo hay quienes son familiares de conocidos y no se les exige. Refirió, que en la mayoría de los casos lo elementos policiacos temen aplicar la ley o reglamentos por temor a perder el empleo. Juan, consideró que los gobiernos nombran a sus funcionarios por conveniencia propia y las cosas siguen igual gobierne el partido que sea. Recordó que en Xilitla, las autoridades dieron difusión a un reglamento de tránsito en relación al uso del casco , sin embargo la mayoría de las personas que manejan este tipo de vehículos han hecho caso omiso al mismo, por lo que consideró que las autoridades deben cumplir con la aplicación de las sanciones y que es por la seguridad de quienes no lo están usando. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Exhortan a ganaderos a continuar areteo de sus hatos Atrae al turismo festividades de Todos los Santos en Xilitla Invitan a participar en actividades de Xantolo Hasta adolescentes se atienden en Unidad de Hemodialisis Realizan concurso de calaveras literarias