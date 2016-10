Escuatitla se esfuerza por no perder las tradiciones de Xantolo Con motivo preservar estas xantolo, la comunidad de Escuatitla se hace ver en el municipio, para demostrar se siguen llevando a cabo estas actividades. Con motivo de no perder las tradiciones y que al contrario, éstas se sigan llevando a cabo año con año, el día de ayer en el lugar conocido como la plazoleta de Guadalupe, se hicieron presentes jóvenes de Escuatitla, San Martin Chalchicuautla, con participaciones de comparsas, acompañados de un trio, y mostraban una vestimenta referente a estas fiestas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Grupo de jóvenes participan en comparsas como medida de no perder la tradición. El día de ayer, aproximadamente a las 13:00 horas, se vieron a varios jóvenes engalanar el lugar antes mencionado con sus números artísticos en los cuales realizaban comparsas, y con esto pidiendo apoyo a la gente, para sus viáticos, y para pago de el trio que los acompañaba, esto sólo con el fin de seguir con estas tradiciones de la huasteca, sin fines de lucro. Los jóvenes que entretuvieron a la gente y que a su vez realizan la ardua labor de ayudar a preservar las tradiciones de Xantolo, eran provenientes de Escuatitla, del municipio de San Martin, los cuales manifestaron “no pedimos dinero para la comunidad, sino que como ya es una tradición, lo que pedimos es para el pago que le hacemos al trio que nos acompaña, y además que se tiene, entonces andamos demostrando nuestras comparsas, pero el apoyo es para nuestros viáticos, pero más que nada es para dar a entender a la ciudadanía que aún siguen nuestras tradiciones y que somos muchos los que estamos interesados en que se sigan llevando a cabo, y además estaremos participando en el concurso de comparsas, representando a Escuatitla”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Disminuye considerablemente índice de robos en barrios de Tamazunchale CANACO invita a comerciantes a registrarse para “El Buen Fin” Exceso de vendedores, provoca disminución en el precios de las flores “Volveremos y seremos miles”: Rodrigo Sánchez Flores CONAFE participó con actividades