Disminuye considerablemente índice de robos en barrios de Tamazunchale Debido a la presencia de los policías, aunque expresan que hay un grupo de oposición que se rehúsa a que los elementos cumplan su función por presuntamente "dañar sus intereses". Tamazunchale, S.L.P.- Vecinos del barrio San José se encuentran agradecidos por el apoyo que les es brindado por los jefes policiacos, esto, al realizar recorridos en los callejones, aunque es sólo son un pequeño grupo el que se opone a que realicen esta acción, ya que a decir de algunos vecinos, estan aferrados en sacar a los policías del lugar, "les molesta por que afecta sus intereses" asegura Alejandro González Montesinos, delegado del Barrio San José y San Miguel. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Vecinos del Barrio San José trabajan de manera coordinada como elementos policiacos para deducir los índices delictivos. Un grupos de vecinos del barrio San José niegan que no haya vigilancia por elementos de la policía, mencionando que recibieron una respuesta inmediata por parte del director de seguridad pública municipal, Marco Antonio Sánchez Pérez, así como del jefe de área de Seguridad Pública del Estado, Narciso Sánchez Cruz, en donde ambos se comprometieron a brindar seguridad en los callejones del barrio, principalmente de la Mariano Matamoros, en donde se detectaban frecuentes robos domiciliarios y a transeúntes. Aseguró el delegado que se está realizando recorridos principalmente en los puntos más críticos, negando una información que se dio por parte de una persona que se hace pasar como vecinos de San José de nombre José Alvarado, quien refiere que no hay vigilancia en dichos sectores. Señaló que desde que se sostuvo la reunión con los jefes policiacos ya se ve la presencia de los elementos en la parte alta, como los callejones, asegurando que hay un cierto rechazo entre algunos grupos de la colonia, quienes han intentado ahuyentar a los oficiales a base de pedradas, pero han sido los mismos vecinos quienes han brindado ayuda a los afectados (los policías), y no los han dejado solos. Asimismo, refieren que ellos también apoyan en lo que a seguridad refiere, aunque no se han logrado las detenciones como quisieran, debido a las nuevas leyes, pero han estado al pendiente en caso de ser necesario de su intervención. Concluyó que ya bajaron considerablemente los robos, así como ha bajado la circulación de personas sospechosas, ya que solamente están de paso y ya no se detiene para vigilar a sus víctimas.