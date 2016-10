Apreciaciones Con el pretexto de que los días de mayor venta para los comerciantes se daban durante el pasado fin de semana, el día de ayer el alcalde Domingo Rodríguez Martell faltó a su compromiso y promesa de retirar a los comerciantes de la galera municipal a quienes había dado hasta el fin de semana para que ya no se instalaran en el lugar o de lo contrario procedería con la fuerza pública, y a pesar de encontrarse en la alcaldía el día de ayer, ni siquiera se asomó para ver si los vendedores habían sido retirados. Esto fue tomado a burla por las corrientes políticas y hasta por algunos ciudadanos que lo atribuyeron a la falta de valor a enfrentarse a los comerciantes dominicales que en el lugar se instalan. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Coxcatlán la aparente unidad que se reflejaba el día de ayer en la toma de protesta del consejo político municipal del partido revolucionario institucional, no se vio el pasado sábado en que se celebró una reunión previa para analizar los puntos a tratar al día siguiente ya que en la pre reunión, entre los mismos compañeros de partido se sacaron los trapitos al sol y fue el ex alcalde Raúl de Jesús González Vega el primero en atacar al actual presidente señalando que se arrepiente de haberlo apoyado y mejor debió de apoyar al ex secretario Roberto Cruz Hurtado, esto a consecuencia de haberse deshecho el consejo político que mantenía el ex alcalde y en el cual principalmente figuraba su familia y amigos, manteniendo con ello el control y de esta forma volver a presentar su candidato. Sin embargo al ver los resultados que se dieron en dicha asamblea previa, el ex alcalde optó por querer tronar la toma de protesta al pedir a sus allegados que no se presentaran en la misma, lo cual sin embargo no logró al asistir la mayoría del consejo electo previamente generando con ello que durante las votaciones este se mantuviera sin emitir su voto en la elección de las nuevas comisiones del tricolor. Para ser la primera vez, el día de ayer se llevó a cabo el concurso de catrinas en el municipio de Coxcatlán en donde se tuvo una participación de 14 catrinas de diferentes municipios, dando con ello realce al evento organizado por la primera dama del municipio Kuoying Lee Luevano. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones