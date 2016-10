Apreciaciones Las declaraciones del subdelegado de las colonias San Miguel –San José no fueron bien tomadas por los vecinos del lugar, pues aclararon que no ha participado en las reuniones que han llevado a cabo y no se ha involucrado en las acciones de los propios vecinos, algunos de ellos incluso aseguran no conocerlo o no saber que era autoridad. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Los vecinos continúan sin embargo tratándose de organizar para garantizar la seguridad de sus hogares puesto que no son pocos los que han sufrido algún robo de pertenencias en sus hogares y por tanto ya no están dispuestos a que continúe esta situación. El sentir de algunos de ellos es proceder contra quien se pueda localizar cometiendo algún robo domiciliario a quien pretender fincar la responsabilidad de los ilícitos que se hayan cometido con anterioridad y para lo cual también se organizan con la pretensión de presentar denuncias masivas ante el Ministerio Público a fin de que se tenga que abrir una investigación sobre quienes posiblemente pudieran estar cometiendo los ilícitos. Entre los propios vecinos ya tienen identificados a posibles sospechosos de los robos, pero al no contar con flagrancia o evidencias directas esperan o que cometan el error los señalados o que mediante la investigación de las autoridades se puedan acreditar los delitos, aunque para el caso que sea, los afectados esperan se proceda y se pueda agarrar a los responsables. La situación de este sector, es parecido a lo que ocurría en Buenos Aires o que sucedió en Tamán, donde la gente reacciona ante la amenaza que sienten y buscan protegerse, sólo que ya en tumulto las emociones pueden luego no controlarse y se terminan cometiendo hechos como los ya ocurridos también en una colonia de Ciudad Valles, donde un presunto violador, sin juicio de por medio, acusación directa de las víctimas o confirmación de la responsabilidad la turba pretendió hacer justicia por propia mano y ahora, las autoridades no deberán investigar sólo un responsable sino también deslindar culpas en la detención del señalado, quien ahora demanda a sus agresores. De no proceder con agilidad las autoridades ante las denuncias ciudadanas y acreditar o eliminar responsabilidades sobre hechos señalados, no puede descartarse que más tarde que temprano, la sociedad actúe por su propia cuenta y las historias que se habrán de estar narrando no serán las de justicia, sino de barbarie. A pesar de que la festividad de muertos en esta ocasión cae a mitad de semana y con ello modificó la preparación de las fiestas, pues ahora prácticamente se iniciaron en fin de semana y se festeja el día mayor hasta el miércoles, la festividad tuvo este sábado y domingo sus actividades con gran participación de la población y con un programa artístico cultural que para muchos ha sido de agrado. Por cierto, con este motivo, finalmente ayer se celebró el encuentro entre simpatizantes de Rodrigo Sánchez y su familia organizaron como forma de tener un primer acercamiento. La reunión contó con buena participación, para ser un primer acercamiento, aunque no se vieron algunas figuras que podrían esperarse como es el caso de Odilón González y el ex alcalde Germán Martínez, que se aprecian como cercanos a Sánchez Flores. Asistieron eso sí, algunos de los actores que han mantenido mayor presencia antagónica en redes sociales contra la administración municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones