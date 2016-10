Apreciaciones Lo ocurrido la tarde del sábado en el fraccionamiento Praderas del Rio deja muchas lecturas, de entrada el hartazgo de la ciudadanía al ver que la reacción de las corporaciones policiacas ante las denuncias ciudadanas se tornó tibia; tanto que los vecinos decidieron unirse y tomar la justicia por su propia mano, situación que también es reprobable y da muestra clara de que los ciudadanos poco creen en las instituciones. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Pero en esta sociedad a estas alturas del partido, como se dijera, no son tiempos para que la barbarie impere, pues no se puede combatir lo ilegal con más ilegalidad, y en una era donde la preservación de los derechos humanos resalta como premisa fundamental, la ley del talión no está considerada ni como último recurso. El revuelo que generó en las redes sociales el intento de linchamiento motivó versiones encontradas, desde quienes aprobaban el ataque, hasta quienes reprochaban el uso de la violencia; otros más bajo el argumento de ponerse en el lugar de las víctimas del presunto ataque sexual, escudaban las acción de los vecinos en una legítima venganza que para algunos se quedó corta. Por parte de la Procuraduría de Justicia, la misma tarde del sábado integró una carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión, de inicio por el delito de allanamiento de morada, mandamiento que se cumplimentó en el nosocomio donde se encontraba el presunto abusador sexual de nombre Gustavo. Ya con testimonios de presuntas víctimas, la mañana del domingo ya se tenía una orden de aprehensión por abuso sexual en contra de Gustavo, sólo en espera de que éste fuera dado de alta para cumplimentarla. Pero ¿Ahora qué pasará?, ¿Acaso el intento de los vecinos de hacer justicia por su mano podrá hacer que el caso se venga abajo?; visto desde un ángulo crítico y apegado al nuevo sistema, Gustavo fue exhibido como agresor sexual, se vulneraron sus derechos al ser agredido por la turba, acusándolo de algo que aún no era juzgado y lo peor de la situación, porque se parecía al hombre que era descrito en las redes sociales como el presunto agresor sexual de dos mujeres. Si es así, quien tiene la carga de la culpa, la autoridad que no reaccionó para evitar un linchamiento, si es que desde antes del sábado ya se tenía identificado a Gustavo como el presunto agresor, o los vecinos quienes intentaron matarlo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones