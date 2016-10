CANACO invita a comerciantes a registrarse para “El Buen Fin” La CANACO, informa sobre las fechas del Buen Fin, esto a manera de incentivar a los negocios, bajando los precios de los productos. A manera de incentivar el comercio, en los establecimientos del municipio, la Cámara Nacional de Comercio, lanzó la convocatoria para todos aquellos negocios que deseen participar dentro de la campaña denominada el Buen Fin, aclarando que no necesariamente tienen que ser socios de dicho organismo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Campaña denominada el buen fin está por llegar. La mañana de ayer, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO), convocó a una reunión de empresarios, para dar a conocer que en estas fechas de noviembre, se llevará a cabo el ‘Buen Fin’, el cual se efectuará del 18 al 21 de noviembre. Durante el ‘Buen Fin’, se estará haciendo el descuento desde el 10%, hasta el 80% en varios productos, esto con la finalidad de incentivar el comercio, para que puedan comprar y revender. La Presidenta de la CANACO, Rosario Castillo, mencionó que este registro no tendrá ningún costo, solo para los negocios que deseen hacerlo, y la fecha límite para enlistarse en este padrón será hasta el 12 de noviembre. Dijo que el propósito de esta actividad, es con la finalidad de coadyuvar con los comerciantes, ya que durante todo el año, las ventas no son redituables y la mayor parte del tiempo solo sacan para cubrir algunas necesidades básicas y no para invertir en más productos, es por ello que al llegar el Buen Fin, se aprovecha la temporada para incrementar las ventas. Así mismo, la Presidenta de la CANACO, hizo una extensa invitación a todos los comerciantes para que se sumen a esta campaña y aprovechen la temporada para expender sus productos y cerrar bien el año. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Disminuye considerablemente índice de robos en barrios de Tamazunchale Escuatitla se esfuerza por no perder las tradiciones de Xantolo Exceso de vendedores, provoca disminución en el precios de las flores “Volveremos y seremos miles”: Rodrigo Sánchez Flores CONAFE participó con actividades