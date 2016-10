La parroquia “San Juan Bautista” invita a un encuentro de familia Con el objetivo de unir a las familias, y que cada uno de los integrantes, vea lo necesario que es pertenecer a una familia, pero además que características de debe contar una familia feliz, en todos los aspectos, pero a la vez que reconozcan sus errores, para saber corregirlos, se realizará un encuentro familia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Se realizara encuentro de familia, aseguro párroco durante la misa. Durante la misa de cada domingo, el padre Cecilio Esparza, dio a conocer que para el día 6 de noviembre en un horario de 9:00 horas de la mañana, en el “Salón Buganbilias”, se estará realizando un encuentro de familia, donde invita a toda la ciudadanía a participar en esto, y aprender de nuevas formas de unión para con todos los integrantes de su familia. Expresó, “la familia es el motor, que permite a cada uno de los integrantes luchar por todos a los que se le ama, que se le tiene que poner mucho empeño para poder salir adelante ante cualquier problema que se pueda presentar, además de trabajar en esta labor de igual manera, para así no tenga la carga una sola persona”. Durante la misa, retomó el tema de estar con Dios no por sacrificio, sino por amor a él. Agregó, “estas fiestas, no solo son para tirar cohetes, sino que el verdadero motivo es estar con las personas que ya murieron”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CONAFE participó con actividades Jarreros parte de la tradición Sentik realizará ofrenda en Chapulhuacanito APF y directivos preparan Xantolo en la “Jaime Nunó” Hoy inicia el festival Xantolo de Chapulhuacanito 2016