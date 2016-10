Proyecto de video-vigilancia volverá a empezar de ceros, anterior equipo está inservible: REP Los 29 equipos instalados en anteriores trienios no se les dio mantenimiento y están inservibles El proyecto de instalar cámaras de video-vigilancia en puntos estratégicos del Municipio comenzará desde ceros ya que los 29 equipos adquiridos en anteriores trienios por falta de mantenimiento están inservibles expresó lo anterior el enlace en Valles del programa FORTASEG Ricardo Escudero Pozos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ACTUALMENTE SOLO las cámaras del C-4 de Seguridad Pública del Estado funcionan y las 29 que eran del municipio están averiadas Señaló que en este año, en la segunda ministración de 7 MDP del FORTASEG, pretenden adquirir 10 equipos de videocámaras con sus postes y el sistema completo con una inversión de 3 millones de pesos. “Vamos a empezar de ceros, es la realidad, es muy caro el arreglo de las otras cámaras y aparte, el Secretariado muy claro dice en la normatividad que tienen que ser cámaras nuevas con el recurso que está destinado, en todos los rubros como patrullas, no nos marca que sea para reparación; tenemos un total de 29 y todas no están en funcionamiento” añadió Escudero Pozos. Se buscará para el otro año añadió, destinar otro monto del FORTASEG para adquirir otros 10 equipos nuevos y con un recurso ajeno a esa programa espera mandar reparar parte de las 29 que están averiadas. Recordó que fue en el trienio del ex alcalde Rómulo Garza cuando se comenzó el proyecto de instalar videocámaras y aun en la pasada administración adquirieron 10 nuevos equipos lo que dio un total de 29 pero por falta de mantenimiento a las mismas y que no eran del tipo y calidad requeridas, causó que se averiaran y disminuyera su vida útil. “Cada cámara tiene su vida útil, depende de la marca, el costo, el cableado, por ejemplo hayamos cámaras con cableado que no era el indicado y todo eso tiene que ir muy bien supervisado, debe haber un mantenimiento tanto al C-3” agregó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Lluvias están afectando inicio de la zafra en IPA Renovarán dirigencia de la CNPR; emiten convocatoria Les llueve sobre mojado a vendedores de pirotecnia “Si yo me calificara sería una grosería” Arturo Gutiérrez Creación de fiscalía, sujeta a aprobación de diputados: Garza