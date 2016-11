Apreciaciones En el marco de la Renovación del Consejo Directivo de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, el gobernador del estado, Omar Fayad, llamó a los presidentes municipales a formar una verdadera alianza por la salud,. Ahí se eligió la nueva mesa directiva para el periodo 2016 – 2020 que presidirá el Dr. Mario Hugo Olvera Montes; hace mucho tiempo que el tema dejó de ser demagogia, los reclamos de la sociedad se han salido del cause natural de conformidad y hoy la sociedad está al pendiente de las necesidades y si no le gusta lo dice a los cuatro vientos. Es verdaderamente una exigencia en el que lo gobiernos no podrán ser cómodos si dejan de atender el rubro más importante en un gobierno. Omar Fayad habló no de dar soluciones fáciles o de promesas que no se pueden cumplir, sino de la importancia que tiene la conjunción de los ayuntamientos en la Red, como el orden de gobierno más cercano a la gente, ya que la suma de esfuerzos ofrecerá respuesta a las necesidades de la población y poder atender los grandes retos. Hoy, o suman esfuerzos o quedan expuestos, el municipio que no entienda este principio de solidaridad entre gobiernos para dar cobertura a la sociedad, simplemente podrá quedar al margen de los demás. Los gobiernos municipales requieren de estar en el escalón, en el momento y el tiempo correcto para tener los tres niveles de gobierno y mantener la estrechez que se requiere para de manera coordinada dar respuesta. El renglón delicado es muy amplio pero uno elemental es el intento por culminar el nacimiento de los niños sin que alguna complicación frene su desarrollo antes de su extracción, o mantener a ambos (producto y madre), con vida. La muerte materno infantil, conminando a las 77 alcaldesas y alcaldes presentes, a apoyar los trabajos de detección en sus comunidades, a ubicar a las personas que deben atenderse, a las mujeres que requieren seguimiento en el embarazo, en alimentación y en la aportación del ácido fólico, entre otras acciones. Ojo, el ácido fólico lo debemos tomar todos en general. Algo sin duda relevante son los casos que requieren de una atención inmediata y remota, por lo que el gobernador puso al servicio de los presidentes municipales el equipo de ambulancias y el transporte aéreo para atender los casos de emergencia, y así evitar muertes o agravamientos de enfermedades con atención oportuna. El otro tema es que los recursos que sean asignados a ese rubro, sean transparentes totalmente en su gasto. Se reporta listo el panteón Juárez de Zimapán para que reciba a cientos de visitantes que se darán cita este martes 1 y miércoles 2 de noviembre para honrar la memoria de sus fieles difuntos. El personal del ayuntamiento de Zimapán realizó trabajos de mantenimiento al espacio con el propósito de que quienes acudan tengan una estancia adecuada. 10 días antes la asamblea municipal aprobó el reglamento de panteones, dado que este ordenamiento no existía y esto propició diversas irregularidades que ahora están siendo resueltas, realizaron la regularización de tumbas con un total de 2 mil 800 registros que se han regularizado, luego de que la población ha acudido de manera voluntaria a dar certeza legal a sus espacios de descanso eterno. Mire parece algo sencillo, pero ojalá que todos los ayuntamientos le dieran certeza legal a los propietarios de las tumbas, que pagan por su espacio y por supuesto tengan esa vigencia que no debe ser excluyente o darle un uso de interés para quienes representan los comités de panteones, por supuesto, eso habla de que regularizar eso en las comunidades y que pasen a ser parte de los ayuntamientos es darle atención formal a los familiares. Fueron los Hospitales Integrales, de Cinta Larga, Jacala y Regional de la Huasteca, Unidades que cumplieron durante el mes de octubre, un aniversario más de brindar atención médica a las y los habitantes de cada una de las regiones donde se ubican estos espacios hospitalarios. Contra todos los pronósticos de la gente que critica sus servicios, muchos no conocen el esfuerzo diario que médicos, enfermeras, personal administrativo y demás realizan. El Hospital Cinta Larga, está ubicado en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, y todos estos servicios, están a disposición de habitantes de los municipios de Progreso de Obregón, Francisco I Madero, Mixquiahula de Juárez, Tlahuelilpan y Ajacuba entre otros. En promedio se realizan 600 atenciones en el servicio de urgencias, 160 egresos hospitalarios y mil consultas de especialidad mensualmente. El Hospital Integral de Jacala, cuenta con 12 camas censables y 14 no censables, y otorga atención médica a cerca de 69 mil habitantes de los municipios de Jacala, La Misión, Pisaflores, Chapulhuacán y Pacula. En la sierra gorda uno de los mayormente criticados, pero muchas veces la gente no sabe exactamente el trabajo que realizan.