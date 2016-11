Congreso del Estado, analizará iniciativas de Ley de Ingresos de los ayuntamientos

“Definitivamente, salvo lo que digan mis compañeros, creo que estamos en un momento de no cargarle más impuestos a los potosinos, de buscar cómo ahorrar y que no pague la ciudadanía los errores que se han venido cometiendo no de ahorita sino de décadas en los gobiernos”, expresó el Diputado, José Luis Romero Calzada. El Presidente de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, agregó que “soy de la idea de que no se van a aumentar impuestos, al contrario, se buscará rebajarlos en varios rubros en la Ley de Ingresos del Municipio para beneficiar a los potosinos, esa es la tendencia de un servidor en estas iniciativas”. “Confió en que el resto de los Legisladores, también estén en esa línea de no autorizar a los ayuntamientos que incrementen los impuestos para el próximo año”, citó. “Desde esta LXI Legislatura, estamos conscientes que los ciudadanos no deben pagar los platos rotos, que aquí debemos buscar más bien cómo reducir gastos desde el Congreso del Estado, que lo hemos venido haciendo, en el Ejecutivo y en Legislativo, los ciudadanos no pueden seguir pagando los platos rotos”, sostuvo el Legislador.