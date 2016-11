Apreciaciones El consumo de alcohol sigue siendo un factor preocupante, sobre todo para quienes no saben controlar la situación al ingerirlo, tal fue el caso del presidente de Tampamolón Isidro Mejía Gómez el cual durante los eventos de día de muertos en donde se presentaban las comparsas en el auditorio municipal, por parte de los estudiantes la maestra de cultura municipal, buscando alegrar al presidente, envió a dos jovencitas a espantarlo ya que se encontraba en un espacio obscuro, no esperando la reacción del edil quien en lugar de asustarse sacó el arma y apuntó a las menores a las cuales les generó una crisis de nervios al igual que a sus familiares que molestos se acercaron al edil para reclamar y este solamente se limitó a sacar del arma más balas, según comentarios. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Esto es solo una de las anomalías que se registran en el municipio de Tampamolón, ya que además el alcalde mantiene bajo su mando toda la administración al haber integrado a algunos de sus familiares en los departamentos más importantes, como a su hermano Eulogio Mejía Gómez el cual es auxiliar de desarrollo social y no deja ni a sol ni a sombra al titular para que no pretenda hacer “sus jugadas”, pero además en tesorería su ojo es su hermana Roseli de los mismos apellidos la cual además es contadora del DIF municipal, que con ayuda de la coordinadora que también es hermana del munícipe Yolanda Mejía Gómez, tienen bien controlado todo el movimiento que se pueda realizar. En Axtla de Terrazas parece que a pesar de los esfuerzos del alcalde Julio César Hernández Resendíz por hacer bien las cosas, no son suficientes, al menos no con la ayuda de su personal, y es que tras haberse descubierto al director de parques y jardines durmiendo en su hora laboral y en su oficina, ahora fue descubierto el director de deportes el cual ya fue evidenciado en las redes sociales para conocimiento de la sociedad que reclama que la misma sanción que se debió de imponer al de parques y jardines y que no se impuso por su renuncia, se aplique al funcionario de deportes. En Coxcatlán por su parte se espera que los trabajos que se estarán realizando por parte de la dirección de obras públicas en torno al sistema de bombeo que abastece a la cabecera municipal y que será de cambiar la bomba a una de mayor capacidad, no genere los problemas que se han venido generando en el municipio de Tancanhuitz con las constantes fugas, ya que al igual que en el municipio vecino se cuenta con un sistema viejo que podría romperse con la presión. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones