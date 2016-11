Apreciaciones Aun cuando ayer se hablaba ya de un posible fallecimiento del joven gerente de Banorte, José Luis López Velázquez, fueron los amigos y familiares quien desmintieron dicha información aseverando que son han sido falsos rumores que han corrido de boca en boca, pero sobre todo a través de las redes sociales. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Aun así, su estado de salud sí es delicado, por lo cual se acordó realizar una misa de oración para pedir por su recuperación, y casi de manera milagrosa se reportó que comenzó a reaccionar al retirarle tubo de respiración artificial, sin embargo se tiene que aguardar a conocer su evolución en los días siguientes para conocer cómo responde a la recuperación. Los festejos del Xantolo en el municipio se mantienen con una gran participación, tanto en los que organiza el ayuntamiento como en los que se realizan en cada una de las instituciones, y esto ha atraído la atención de propios y extraños, ya que todavía ayer se observaba la llegada de personas provenientes de otras regiones. Esto en gran medida por el megapuente escolar que coincidió con las fechas de este año, y que permite que maestros y alumnos hayan podido salir de viaje con mayor margen, comparado a las vacaciones de diciembre y semana santa, lo que se espera que impacte de manera positiva en los prestadores de servicio del municipio. Incluso quienes son oriundos de esta región señalaron que les atrae todo el folclor y la tradición que representa estas fechas y que no se encuentra en las grandes ciudades donde todo va más apegado a las costumbres extranjeras como el Halloween, que aunque en esta zona ha logrado permear, todavía no ha logrado desplazar a lo propio. Quienes también realizaron su propia celebración fueron los integrantes de Sentik, ya que realizaron la colocación de la ofrenda a quienes han fallecido en el trayecto desde su fundación hasta el día de hoy, entre quienes se encuentra de manera más reciente la ex regidora y maestra de la secundaria Benito Juárez Leticia Muñoz, así como uno de los integrantes fundadores Sergio Hernández. La ocasión sirvió para ver nuevamente juntos a los coordinadores de la organización, aunque con algunas ausencias notables, se pudo observar una estructura aun fortalecida, a pesar que se ha hablado de una fractura interna por algunos descontentos entre quienes no fueron considerados dentro de la actual administración, ayer refrendaron su compromiso con Sentik, aunque no signifique que los ausentes no compaginen ya. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones