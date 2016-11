Apreciaciones El subsistema Colegio de Bachilleres, quizá por encimita, por lo que se ha hecho público, se pueda apreciar como con problemas normales de una institución, pero la realidad, por lo que no se comenta pero que es un secreto a voces es que está sumergido en una profunda crisis por no decir que si no se hace algo en lo inmediato, está agonizando. No sólo son los millones de pesos que le deben al fisco como herencia que recibió Amado Vega, ni la falta de recursos lo que no le permiten, ya no crecer, sino aunque fuera avanzar. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios No es poca cosa, el subsistema Cobach alberga a algo así como a 32 mil alumnos que representan el 30 por ciento de los bachilleres en la entidad y hoy día está a merced de múltiples intereses de quienes se sienten dueños, de resistencias de quienes se ven afectados en los bolsillos, de graves anomalías que, según trascendidos, van desde documentación irregular de origen en un buen número de mentores, hasta nombramientos que se pasaron por el arco del triunfo las reformas educativas, a tal grado es ya todo junto que a simple vista no se puede pensar en la posibilidad de crecimiento del subsistema, en aulas, mantenimientos, y tampoco está en posibilidades de mejorar estímulos ni prestaciones. Definitivamente el Doctor Amado Vega se sacó la rifa del tigre y no se le aprecia para cuando pueda recomponer este esquema educativo porque cuanta iniciativa propone, por ejemplo los libros digitales y uniformes, las mismas que no dejan avanzar algunos directivos y maestros que quizá se vean afectados ahora que ya no se comercialicen los libros de texto. Lo mismo ocurre con la iniciativa de un seguro para alumnos que no se aterriza con la disposición y rapidez que amerita. Quizá sea necesario que ese subsistema deba tocar fondo en la crisis que le aqueja como la mejor vía, la más corta para que pueda resurgir, considerando que tocar fondo significa fincar responsabilidades a quienes se les debe que los Cobach estén ahora en esa condición de cuesta arriba, es pedir cuentas puntuales en las instancias que corresponda a quienes le antecedieron y que son responsables de propiciar la anarquía a partir de nombramientos sin fundamento legal y de endeudamiento fiscal y ante el gobierno del Estado y sobra decir, regularizar la documentación de todos los maestros. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones