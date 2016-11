Unidades hospitalarias celebran un año más de brindar atención médica

Cada uno de estos hospitales, se encuentran en zonas geográficas estrategias, para cumplir con la indicación del gobernador del Estado, Omar Fayad, de realizar acciones de prevención de enfermedades, así como brindar diferentes servicios médicos a la población en general. El Hospital Cinta Larga, está ubicado en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, y ofrece atención a través de doce camas censables, de las cuales, seis están disponibles para los servicios de Ginecología y Obstetricia; tres para Cirugía y tres para Medicina Interna; de igual forma se cuentan con 14 camas no censables para los servicios de Urgencias, Tococirugía, Neonatos y Recuperación, por mencionar algunos. Todos estos servicios, están a disposición de habitantes de los municipios de Progreso de Obregón, Francisco I Madero, Mixquiahula de Juárez, Tlahuelilpan y Ajacuba entre otros. Cabe hacer mención en promedio se realizan 600 atenciones en el servicio de urgencias, 160 egresos hospitalarios y mil consultas de especialidad mensualmente. Del mismo modo, el Hospital Regional de la Huasteca, también celebró otro aniversario de otorgar atención en especialidades como: Ginecología y obstetricia, Cirugía, Traumatología y Ortopedia, Pediatría, Odontología, Nutrición y Psicología. En promedio, al día se otorgan 40 consultas de urgencias y 60 de especialidad, además de que cuenta con 30 camas censables y 28 no censables; área de urgencias, laboratorio, rayos X, tomógrafo, banco de sangre y ultrasonido. Finalmente, el Hospital Integral de Jacala, cuenta con: 12 camas censables y 14 no censables, y otorga atención médica a cerca de 69 mil habitantes de los municipios de Jacala, La Misión, Pisaflores, Chapulhuacán y Pacula, entre otros. Estos tres hospitales, que se suman a los que integran la Red de Atención Hospitalaria de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), día a día suman esfuerzos por ofrecer servicios de calidad a todas y todos los habitantes de las diferentes regiones, tal como es el interés del titular de la SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta, de contar con lo necesario en cada una de las unidades médicas y hospitalarias de esta institución, en favor de la atención de las y los hidalguenses.